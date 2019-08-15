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Жизнь

В Барнауле нашли свалку протухших слив

В лесополосе у Павловского тракта жители Барнаула обнаружили свалку испорченных слив. Об этом сообщили в группе Barnaul 22. От ящиков очень сильно пахнет.

Сливы.
Сливы.
CC0

Находку горожане сделали в районе аэропорта. В кучу свалены десятки пластиковых ящиков с протухшими сливами.

«Запах уксуса стоит просто ужасный», — рассказала участница сообщества.

Жители предполагают, что свалить некондицию могли из магазинов поселков Спутник или Авиатор.

Ранее горожане обнаружили свалку строительных отходов на берегу Оби. В кучах были обои и меню ресторана «Кинза и Мята».

Барнаульский региональный оператор по обращению с ТКО — компания «ЭКО-Комплекс» — заявляла, что в Барнауле есть недобросовестные организации, которые устраивают свалки. В их число входят некоторые торговые центры и рестораны.

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