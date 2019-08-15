В Барнауле нашли свалку протухших слив

Находку горожане сделали в районе аэропорта. В кучу свалены десятки пластиковых ящиков с протухшими сливами.
«Запах уксуса стоит просто ужасный», — рассказала участница сообщества.
Жители предполагают, что свалить некондицию могли из магазинов поселков Спутник или Авиатор.
Ранее горожане обнаружили свалку строительных отходов на берегу Оби. В кучах были обои и меню ресторана «Кинза и Мята».
Барнаульский региональный оператор по обращению с ТКО — компания «ЭКО-Комплекс» — заявляла, что в Барнауле есть недобросовестные организации, которые устраивают свалки. В их число входят некоторые торговые центры и рестораны.