В Барнауле нашли свалку протухших слив

В лесополосе у Павловского тракта жители Барнаула обнаружили свалку испорченных слив. Об этом сообщили в группе Barnaul 22. От ящиков очень сильно пахнет.

Находку горожане сделали в районе аэропорта. В кучу свалены десятки пластиковых ящиков с протухшими сливами.

«Запах уксуса стоит просто ужасный», — рассказала участница сообщества.

Жители предполагают, что свалить некондицию могли из магазинов поселков Спутник или Авиатор.

Ранее горожане обнаружили свалку строительных отходов на берегу Оби. В кучах были обои и меню ресторана «Кинза и Мята».

Барнаульский региональный оператор по обращению с ТКО — компания «ЭКО-Комплекс» — заявляла, что в Барнауле есть недобросовестные организации, которые устраивают свалки. В их число входят некоторые торговые центры и рестораны.