Мусорный регоператор посоветовал «Кинзе и Мяте» не торопиться с выводами

Барнаульский региональный оператор по обращению с ТКО — компания «ЭКО-Комплекс» — убедительно просит собственника сети ресторанов «Кинза и Мята» не делать эмоциональных заявлений о том, что «ситуация с вывозом мусора в нашем городе оставляет желать лучшего». По данным компании, в Барнауле есть недобросовестные организации, которые устраивают свалки. В их число входят и некоторые рестораны.

Как рассказали altapress.ru в «ЭКО-Комплексе», на берегу Оби находится свалка строительных отходов порядка 60 кубометров. Ликвидация таких свалок не входит в полномочия регоператора, но информацию о ней передадут в администрацию города.

«Наши сотрудники обнаружили довольно большой объем строительного мусора. Видно, что он свозился туда на протяжении длительного времени. Часть строительных отходов находится в больших мешках, которые невозможно поднять вручную. То есть разгрузка здесь происходила при помощи крана», — рассказали представители регоператора.

Свалка у Оби. Barnaul22

Кроме того, у регоператора есть данные о перемещении твердых коммунальных отходов на несанкционированные свалки и на неохраняемые полигоны.

«Недобросовестные юридические лица скрывают фактические объемы образуемых ТКО и нанимают сторонние организации для их транспортировки. Среди таких компаний — учреждения образования Павловске и Троицке, торговые центры и рестораны Барнаула», — добавили в «ЭКО-Комплексе».

Все собираемые же регоператором отходы везут на городскую свалку. В компании подчеркивают, что варианта, когда их подрядчик не довез мусор, категорически исключен. Весь спецтранспорт оборудован системой ГЛОНАС.

«В случае необходимости, мы готовы предоставить эти данные заинтересованным сторонам», — заявили в компании.

«ЭКО-Комплекс» также советует предпринимателям более ответственно подходить к выбору организаций, которые оказывают услуги по вывозу мусора. Нужно требовать лицензию и документ, который подтверждает факт утилизации отходов, не относящихся к ТКО.



Как ранее писал altapress.ru, барнаульцы еще в начале июля заметили свалку строительного и бытового мусора на берегу Оби. В кучах были обои и меню ресторана «Кинза и Мята». Собственник сети Валентин Скачков объяснил, что такие ситуации возникают из-за недобросовестных подрядчиков, с которым заключаются договоры на вывоз бытового и строительного мусора.