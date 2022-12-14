Власти рассказали, сколько денег потратили на поддержку мобилизованных из Алтайского края

Наталья Оськина сообщила, что работа минсоцзащиты в отношении выплат для участников СВО происходит по нескольким направлениям.
В перечень входят выплаты мобилизованным, контрактникам, раненым, а также помощь семьям погибших. Всего на эти цели из краевого бюджета власти выделили 1,1 млрд рублей.
Также Оськина отметила, что в регионе сформировали индивидуальные бригады специалистов, работающих с мобилизованными и их семьями.
На каждую такую семью создали специальный социальный паспорт, они получают и другие виды поддержки.
Ранее стало известно, что в Республике Алтай семьи мобилизованных, добровольцев и контрактников получат дополнительную поддержку.
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