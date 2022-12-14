14 декабря
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Политика

Власти рассказали, сколько денег потратили на поддержку мобилизованных из Алтайского края

Во время правительственного часа в АКЗС глава краевого минсоцзащиты Наталья Оськина рассказала о мерах соцподдержки мобилизованных из Алтайского края и членов их семей.

Министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина.
Министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина.
Ксения Морозова.

Наталья Оськина сообщила, что работа минсоцзащиты в отношении выплат для участников СВО происходит по нескольким направлениям.

В перечень входят выплаты мобилизованным, контрактникам, раненым, а также помощь семьям погибших. Всего на эти цели из краевого бюджета власти выделили 1,1 млрд рублей.

Также Оськина отметила, что в регионе сформировали индивидуальные бригады специалистов, работающих с мобилизованными и их семьями.

На каждую такую семью создали специальный социальный паспорт, они получают и другие виды поддержки.

Ранее стало известно, что в Республике Алтай семьи мобилизованных, добровольцев и контрактников получат дополнительную поддержку.

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