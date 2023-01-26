Власти Завьяловского района пытаются навязать своего кандидата при выборах главы местного отделения ЛДПР

В конце работы 16-й сессии алтайского парламента глава фракции ЛДПР Владимир Семенов пожаловался на вмешательство администрации Завьяловского района во внутрипартийные выборы.

По словам Владимира Семенова, в Завьяловском районе началась «нешуточная предвыборная кампания» по выдвижению кандидата на пост руководителя партийной организации ЛДПР. Он заявил, что идет противостояние между региональным отделением партии и главой района Николаем Онищенко, который хочет, чтобы партийную ячейку возглавил его бывший сослуживец.

Глава фракции ЛДПР зачитал фрагмент письма, пришедший в региональное отделение партии с просьбой назначить выборы на 27 января «в целях внутрипартийного политического спокойствия» и просьбой направить решение о назначении даты на его официальный электронный адрес.

По словам Семенова, Николай Онищенко также обращался в московские партийные органы, мол, «обратите внимание, тут ваши парни из ЛДПР не тех назначают». Также сотрудник районной администрации Александра Луценко в рабочее время объезжала села Завьяловского района и «беседовала» с местными членами партии о том, как им стоит голосовать.

Владимир Семенов заявил, что этим случаем должны заинтересоваться в прокураторе и краевом правительстве.

Ранее алтайским коммунистам не удалось снизить муниципальный фильтр на губернаторских выборах.