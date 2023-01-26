Власть старается себя защитить. Алтайским коммунистам не удалось снизить муниципальный фильтр на губернаторские выборы

На прошедшей 16-й сессии АКЗС прошло голосование по вопросу снижения муниципального фильтра с 7% до 5%. О том, как депутаты краевого парламента обсуждали возможность снижения барьера для партий при выдвижении кандидата в губернаторы — в материале altapress.ru.

С законодательной инициативой в АКЗС о снижении муниципального фильтра с 7% до 5% обратилась фракция КПРФ.

Необходимость принятия поправок коммунисты аргументировали тем, что во всех регионах с самым большим числом муниципалитетов (от 956 до 466) установлен минимальный размер муниципального фильтра в 5%.

При этом в Алтайском крае, который является одним из лидером среди регионов РФ по количеству муниципалитетов, региональным законом установлен порог в 7%.

Поэтому в абсолютных цифрах партиям в регионе нужно собрать более 500 подписей депутатов, а более 100 из них должны быть голосами депутатов районного уровня.

Андрей Кривов , руководитель фракции КПРФ в АКЗС. akzs.ru.

Руководитель фракции КПРФ в АКЗС Андрей Кривов заявил, что законопроект направлен на снижение искусственных ограничений на участие партий в выборах.

Лидер фракции СРЗП Александр Молотов заявил о поддержке этого законопроекта, однако в этом виде этот документ — «скорее политическая декларация». Это связано с тем, что даже при снижении фильтра оппозиционные партии пройти этот барьер не смогут.

Кроме того, Молотов заявил о том, что необходимо вводить институт самовыдвижения кандидатов — это поможет выдвинуть единого кандидата от оппозиции.

Александр Молотов. Анна Зайкова

По словам Молотова, этот законопроект — «маркер, лакмусовая бумажка» по вопросу того, что действительно ли те фракции, которые представлены в АКЗС, являются оппозицией.

«Только настоящая оппозиция, которая поддержит данный законопроект, по сути заявляет о том, что она готова бороться за власть. А те, кто будет пытаться воздержаться или проголосовать против, они по сути обозначат то, что лишь изображают из себя оппозицию, на самом деле такой не являясь», — заявил Молотов.

Лидер фракции ЛДПР Владимир Семенов также заявил о поддержке законопроекта, назвав этот документ «политическим шагом».

«Любая власть пытается себя защитить. И этот фильтр, конечно, в первую очередь защита действующей власти», — заявил Семенов.

Также Владимир Семенов предложил Госдуме вернуться к идее, что те партии, которые в регионе являются парламентскими, имеют право без прохождения фильтра предложить своего кандидата на выборы губернатора.

Владимир Семенов. Анна Зайкова/altapress.ru.

Лидер фракции «Коммунистов России» Сергей Матасов отметил, что к законопроекту есть замечания.

«Нам совершенно непонятна позиция коллег из партии Зюганова. Почему бы не отменить фильтр вообще и предусмотреть возможность самовыдвижения? У вас есть депутат Госдумы, Мария Прусакова, который может инициировать этот вопрос на федеральном уровне» — заявил Матасов.

Однако Матасов заявил, что фракция «Коммунистов России» поддержит этот законопроект и выразил уверенность, что партия сможет преодолеть этот барьер.

Депутат АКЗС Елена Хрусталева заявила, что у КПРФ просто нет ресурсов для участия в выборах. По ее словам, в крае установлена «золотая середина» вилка законопроекта, при этом она параллельно обвинила коммунистов в пиаре.

Зампредседателя фракции КПРФ Антон Арцибашев согласился, что этот законопроект — «лакмусовая бумажка» и порадовался, что фракции ЛДПР и СРЗП поддержали идею.

Антон Арцибашев Скриншот трансляции сессии АКЗС

Арцибашев также согласился, что даже при снижении фильтра все партии, кроме «Единой России» не смогут набрать необходимое количество подписей. При этом он отметил, что «стоит избавиться от иллюзии, что кандидаты от Единой России поддерживают эту партию».

В КПРФ надеются все же собрать необходимое количество подписей и преодолеть муниципальный фильтр.

Параллельно с этим Арцибашев не обошелся без едких комментариев в сторону «Коммунистов России», назвав ее «карманной оппозиционной партией».

Депутат от Единой России Александр Траутвейн считает, что муниципальный фильтр необходимо оставить. По его словам, кандидат в губернаторы должен проникнуться проблемами региона и муниципалитетов.

«Надо работать, а не приезжать перед выборами», — заявил Траутвейн.

Председатель комитета АКЗС по правовой политике и местному самоуправлению Денис Голобородько заявил, что профильный комитет не поддержал эту законодательную инициативу, и голоса разделились.

Дениса Голобородько. Пресс-служба АКЗС

По его словам, этот фильтр вполне обоснован, и «край не выбивается среди других».

Также Голобородько перед началом сессии АКЗС заявил, что принятие закона ничего не изменит — все равно никакая партия, кроме «Единой России», не может провести своего кандидата, через этот барьер, даже с учетом снижения до 5%. Вице-спикер АКЗС заявил, что оппозиционные партии недостаточно активно участвовали в прошедшей в 2022 году муниципальной кампании.

«Правила игры не должны так часто меняться, они давно установлены» — заявил Голобородько.

Депутат Госдумы Мария Прусакова заявила, что считает абсурдной ситуацию, когда кандидат в президенты от парламентской партии выдвигается свободно, а для участия в губернаторских выборах «необходимо какое-то сито». По ее словам, подобная ситуация может привести к протестному голосованию, а снижение фильтра приведет к реальным конкурентным выборам.

Мария Прусакова. Анна Зайкова.

Несмотря на консолидацию оппозиционных партий, провести законопроект не получилось — голоса разделились поровну. За снижение муниципального фильтра проголосовали 29 депутатов, против — 30 членов заксобрания, а 1 депутат не стал голосовать. Для принятия закона необходимо было получить 35 голосов.

Ранее стало известно, что при рассмотрении законопроекта в профильном комитете АКЗС голоса депутатов также разделились примерно поровну.