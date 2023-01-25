Как вопрос муниципального фильтра на губернаторских выборах расколол алтайских политиков

На январской сессии краевого парламента алтайские депутаты рассмотрят законопроект о снижении в крае муниципального фильтра при выдвижении кандидатов в губернаторы Алтайского края. Почему разделились голоса парламентариев при предварительном обсуждении этой идеи — в материале altapress.ru.

В комитете по правовой политике и местному самоуправлению АКЗС прошло обсуждение законопроекта о снижении муниципального фильтра до 5% на губернаторских выборах. По имеющейся информации, депутаты не смогли прийти к единому мнению относительно этой идеи.

Сессия АКЗС. Анна Зайкова.

Для участия в гонке за кресло губернатора края кандидатам от партий нужно собрать от 5% до 10% подписей муниципальных депутатов и глав МО — и есть муниципальный фильтр. Сам факт такого фильтра законодательно закреплен на федеральном уровне, но конкретный размер в каждом регионе свой — он может быть от 5% до 10%. На данный момент в Алтайском крае муниципальный фильтр составляет 7%.

По информации, опубликованной в телеграм-канале алтайских коммунистов, из 11 членов комитета за принятие этого законопроекта выступили пятеро, и еще столько же — против. Лидер фракции «Коммунистов России» Сергей Матасов при голосовании воздержался.

Сергей Матасов. пресс-служба АКЗС.

Коммунисты отмечают, что если фракция «Коммунистов России» на сессии АКЗС последует примеру Матасова, то законопроект не будет принят.

Ситуация остается неопределенной, поскольку у «Единой России» нет большинства в алтайском парламенте. Но законопроект может быть принят лишь в случае, когда все оппозиционные партии придут к единому мнению.

Всего в текущем созыве АКЗС находится 68 депутатов: 31 — из «Единой России», 21 — из КПРФ, 4 — из ЛДПР, 5 — из СРЗП, 4 — из «Коммунистов России», еще 2 депутата не находятся в каких-либо фракциях, а 1 место — вакантно.

Ранее депутат Госдумы Мария Прусакова призвала отменить муниципальный фильтр на губернаторских выборах. Она заявляла, что в Алтайском крае один из самых высоких фильтров в стране, и у всех партий, кроме «Единой России», нет возможности его преодолеть.

Мария Прусакова. Анна Зайкова.

Также ранее политолог Константин Лукин в интервью altapress.ru заявлял, что действующий в регионе 7-процентный фильтр — это действительно запредельный уровень, поскольку Алтайский край — один из лидеров в стране по количеству муниципалитетов. Впрочем, по мнению политолога, даже снижение мунфильтра до 5% не поможет оппозиционным партиям — так или иначе им придется договариваться с властями или депутатами-самовыдвиженцами.

Константин Лукин. Лиза Кононова.

Напомним, следующая сессия АКЗС состоится в четверг 26 января.