Как вопрос муниципального фильтра на губернаторских выборах расколол алтайских политиков

В комитете по правовой политике и местному самоуправлению АКЗС прошло обсуждение законопроекта о снижении муниципального фильтра до 5% на губернаторских выборах. По имеющейся информации, депутаты не смогли прийти к единому мнению относительно этой идеи.
Для участия в гонке за кресло губернатора края кандидатам от партий нужно собрать от 5% до 10% подписей муниципальных депутатов и глав МО — и есть муниципальный фильтр. Сам факт такого фильтра законодательно закреплен на федеральном уровне, но конкретный размер в каждом регионе свой — он может быть от 5% до 10%. На данный момент в Алтайском крае муниципальный фильтр составляет 7%.
По информации, опубликованной в телеграм-канале алтайских коммунистов, из 11 членов комитета за принятие этого законопроекта выступили пятеро, и еще столько же — против. Лидер фракции «Коммунистов России» Сергей Матасов при голосовании воздержался.
Коммунисты отмечают, что если фракция «Коммунистов России» на сессии АКЗС последует примеру Матасова, то законопроект не будет принят.
Ситуация остается неопределенной, поскольку у «Единой России» нет большинства в алтайском парламенте. Но законопроект может быть принят лишь в случае, когда все оппозиционные партии придут к единому мнению.
Всего в текущем созыве АКЗС находится 68 депутатов: 31 — из «Единой России», 21 — из КПРФ, 4 — из ЛДПР, 5 — из СРЗП, 4 — из «Коммунистов России», еще 2 депутата не находятся в каких-либо фракциях, а 1 место — вакантно.
Ранее депутат Госдумы Мария Прусакова призвала отменить муниципальный фильтр на губернаторских выборах. Она заявляла, что в Алтайском крае один из самых высоких фильтров в стране, и у всех партий, кроме «Единой России», нет возможности его преодолеть.
Также ранее политолог Константин Лукин в интервью altapress.ru заявлял, что действующий в регионе 7-процентный фильтр — это действительно запредельный уровень, поскольку Алтайский край — один из лидеров в стране по количеству муниципалитетов. Впрочем, по мнению политолога, даже снижение мунфильтра до 5% не поможет оппозиционным партиям — так или иначе им придется договариваться с властями или депутатами-самовыдвиженцами.
Напомним, следующая сессия АКЗС состоится в четверг 26 января.
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