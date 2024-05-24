За последнюю неделю из министерства спорта ушли сразу два начальника отдела – скромно и без шума. Министр Иван Нифонтов прокомментировал, что должности они оставили по собственному желанию. Хотя одновременный уход двоих достаточно высокопоставленных лиц не может не вызывать вопросов.

Первым свой пост покинул Петр Кайдаш, начальник отдела развития физической культуры и массового спорта. Известно о нем немногое: в 2019 году значился инженером «Россетей» и активистом партии ЛДПР. В том же году претендовал на вакантный мандат депутата гордумы Барнаула. В 2021 году пытался стать депутатом краевого парламента.

В 2020, кстати, выходил на одиночный пикет против поездок заграницу во время эпидемии.

По данным сервиса статистики и аналитики развития спорта в России в 2011 году получил звание мастера по подводным видам спорта.

На должности запомнился освещением темы ГТО. Возглавлял делегацию на I зимние игры «Большой Алтай» в Китае в начале 2024-го.

Следом почти сразу ушел Александр Китаев, начальник отдела спортивных организаций и спорта высших достижений. Сейчас их обязанности выполняют коллеги. По словам Ивана Нифонтова, конкретных кандидатур на замену пока нет.

Спорт. unsplash.com

Вообще изменения в составе краевого министерства спорта – привычное дело. Хотя и не одновременные, как сейчас.

В 2022 году в отставку ушел тогдаший министр спорта Алексей Перфильев, который занимал этот пост с конца 2018-го.

Только спустя полгода новым министром стал Максим Рябцев, который все это время носил статус исполняющего обязанности, а до этого был замом.

Но долго он на этой должности не продержался. Уже через год, когда после выборов губернатора правительство ушло в отставку, Виктор Томенко назначил министром Ивана Нифонтова, который занимает пост до сих пор.

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