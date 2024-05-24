Первым свой пост покинул Петр Кайдаш, начальник отдела развития физической культуры и массового спорта. Известно о нем немногое: в 2019 году значился инженером «Россетей» и активистом партии ЛДПР. В том же году претендовал на вакантный мандат депутата гордумы Барнаула. В 2021 году пытался стать депутатом краевого парламента.
В 2020, кстати, выходил на одиночный пикет против поездок заграницу во время эпидемии.
По данным сервиса статистики и аналитики развития спорта в России в 2011 году получил звание мастера по подводным видам спорта.
На должности запомнился освещением темы ГТО. Возглавлял делегацию на I зимние игры «Большой Алтай» в Китае в начале 2024-го.
Следом почти сразу ушел Александр Китаев, начальник отдела спортивных организаций и спорта высших достижений. Сейчас их обязанности выполняют коллеги. По словам Ивана Нифонтова, конкретных кандидатур на замену пока нет.
Вообще изменения в составе краевого министерства спорта – привычное дело. Хотя и не одновременные, как сейчас.
В 2022 году в отставку ушел тогдаший министр спорта Алексей Перфильев, который занимал этот пост с конца 2018-го.
Только спустя полгода новым министром стал Максим Рябцев, который все это время носил статус исполняющего обязанности, а до этого был замом.
Но долго он на этой должности не продержался. Уже через год, когда после выборов губернатора правительство ушло в отставку, Виктор Томенко назначил министром Ивана Нифонтова, который занимает пост до сих пор.
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