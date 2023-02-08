Водолазы с помощью подводных разведывательных дронов прочесывают океан в поисках аэростата-лазутчика

Началась подводная операция по извлечению обломков китайского воздушного шара. Его сбили истребители ВВС США над Атлантическим океаном по указанию главы государства.

Американских военных интересует блок датчиков, закрепленный под китайским шпионским шаром. По размеру он — с небольшой самолет, сообщает.

Для поиска обломков водолазы используют подводные разведывательные беспилотники, а затем поднимают находки на поверхность, пишет Газета.Ru. Пентагон принимает меры безопасности. Дело в том, что фрагменты аэростата могут быть оснащены взрывчаткой для самоуничтожения.

Часть найденных фрагментов отправляют для исследования в лаборатории ФБР.

Площадь подводных поисков

Обломки воздушного шара разбросаны на площади 15 футбольный полей в длину и 15 футбольных полей в ширину на глубине около 15 метров.

Ядерный маршрут

Шар пролетел над шахтами ядерных ракет и авиабазой ВВС США, сообщает РБК.

Позиция Китая

Полет воздушного шара имел исключительно гражданские цели и не представлял угрозы для США, заявляли в МИД КНР. Шар использовался, по заявлениям представителей Поднебесной, в метеорологических целях.

Китай настаивает на возвращении Пекину обломков сбитого аэростата над акваторией Атлантического океана.

Ранее сообщалось, что шар прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады. Глава Пентагона Ллойд Остин провел совещание с участием председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США и главой Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки.