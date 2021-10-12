Водонаева потроллила депутата и актера Певцова после его слов о рэперах-сатанистах

Блогерша Алена Водонаева потроллила киноактера Дмитрия Пескова, который стал депутатом.

Звезда передачи «Дом-2» раскритиковала артиста за заявление о том, что творчество некоторых отечественных рэперов представляет собой «бесовщину».

По словам Водонаевой, ее любимый актер сам будет «часто встречать бесовщину и сталкиваться с приспешниками Сатаны» — причем именно «в стенах Госдумы».

«Законы, которые принимали сидящие там депутаты, и есть натуральная дьявольщина», — считает Алена.

Она призвала Пескова смотреть в оба и не появляться в парламенте на Охотном ряду «без чесночных браслетов, святой воды и осинового кола», пишет «Росбалт».

Водонаева также напомнила Певцову, что своими ролями, в частности в «Бандитском Петербурге», он «романтизировал криминал».

«Ладно, пересмотрю пожалуй „Бандитский Петербург“, чем рэперов каких-то слушать, я пожёстче люблю (во многом благодаря Певцову)», — пишет Водонаева.

Нет ли в этом «привнесения щепотки „сатанизма“ в российский социум и культуру», поинтересовалась она.

«Я вообще считаю, что всевозможным актерам, певцам, спортсменам, космонавтам и врачам в Государственной Думе не место. Законодательные акты должны принимать профессионалы», — отреагировали на пост комментаторы.

Многие заметили. что пост Водонаевой — в точку.

Что произошло

Ранее депутат Госдумы, актер Дмитрий Певцов призвал арестовывать рэперов, чье творчество «несет гадость и тьму, бесовщину». Артист также пообещал заняться проблемой «пагубного влияния рэперов» на российскую молодежь.