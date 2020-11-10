Военные Азербайджана сбили российский вертолет Ми-24

9 ноября около 19:00 МЧС Армении получило сообщение о крушении вертолета в ущелье возле села Ерасх.

Это был российский военный вертолет Ми-24. Два человека погибли, один получил ранения.

В Минобороны РФ заявили — вертолет сбили с земли из переносного зенитного ракетного комплекса. Вертолет сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы, дислоцированной в Гюмри.

Власти Азербайджана взяли на себя ответственность за крушение российского вертолета на армяно-азербайджанской границе и гибель членов его экипажа, говорится в заявлении МИД страны. Там отметили, что Ми-24 сбили по ошибке.

Вертолет летел в темное время суток рядом с зоной вооруженного конфликта на малой высоте вне зоны обнаружения ПВО, объяснили в ведомстве. Там добавили, что «вертолеты ВВС РФ прежде не были замечены в указанном районе».

«В контексте указанных факторов и в свете напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны, дежурным боевым расчетом было принято решение открыть огонь на поражение», — добавили в ведомстве.

Ведомство принесло извинения российской стороне, пишет polit.ru. Азербайджан готов выплатить компенсацию.

Между тем лидеры трех стран — Азербайджана, Армении и России — подписали заявление, в котором объявили о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта. Там будут находиться российские миротворцы.