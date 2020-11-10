Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 ноября 3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Политика

Военные Азербайджана сбили российский вертолет Ми-24

9 ноября около 19:00 МЧС Армении получило сообщение о крушении вертолета в ущелье возле села Ерасх.

Вертолеты.
Вертолеты.
kremlin.ru

Это был российский военный вертолет Ми-24. Два человека погибли, один получил ранения.

В Минобороны РФ заявили — вертолет сбили с земли из переносного зенитного ракетного комплекса. Вертолет сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы, дислоцированной в Гюмри.

Власти Азербайджана взяли на себя ответственность за крушение российского вертолета на армяно-азербайджанской границе и гибель членов его экипажа, говорится в заявлении МИД страны. Там отметили, что Ми-24 сбили по ошибке.

Вертолет летел в темное время суток рядом с зоной вооруженного конфликта на малой высоте вне зоны обнаружения ПВО, объяснили в ведомстве. Там добавили, что «вертолеты ВВС РФ прежде не были замечены в указанном районе».

«В контексте указанных факторов и в свете напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны, дежурным боевым расчетом было принято решение открыть огонь на поражение», — добавили в ведомстве.

Ведомство принесло извинения российской стороне, пишет polit.ru. Азербайджан готов выплатить компенсацию.

Между тем лидеры трех стран — Азербайджана, Армении и России — подписали заявление, в котором объявили о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта. Там будут находиться российские миротворцы.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость