Военные связисты на учениях наладили скрытую систему связи в Алтайском крае

Военнослужащие подразделений связи общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Сибири, развернули на учении скрытую систему связи для координации управления войсками в четырех регионах Сибири, сообщает «Интерфакс».

«В ходе практической части учения военнослужащие обеспечили скрытое управление войсками и установили радиосвязь по защищенным каналам на расстояние более 1 тыс. км в нескольких регионах Сибири: в Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Тыва», — говорится в сообщении пресс-службы ЦВО.

Военные использовали для этого современные комплексы связи, в том числе многоцелевые мобильные комплексы связи «Редут -2УС», мобильные спутниковые станции связи Р-439-МД2 и цифровые комплексы связи П 240И-4 «Переселенец».

Мачта для размещения средств связи. Надежда Будрина

Они способны создать более 100 закрытых каналов для обеспечения видеотрансляций и сотовой связи.

Военнослужащие отработали задачи по организации связи с использованием открытых, закрытых и спутниковых каналов связи в условиях активного применения «противником» средств радиоэлектронной борьбы.

В учении было задействовано более 500 военнослужащих.