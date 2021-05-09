Военный эксперт рассказал, как НАТО «нагло врет» и проводит агрессивные учения

США в ночь на 8 мая десантировали в Эстонии более 700 военных, боевую технику и снаряжение в рамках учений Swift Response.
«Йенс Столтенберг не раз говорил, что такого рода учения — это некий посыл в сторону России о том, что НАТО едино и демонстрацией силы стремится сдержать Россию», — отметил Леонков, припомнив слова генсека НАТО.
Он подчеркнул, что в новой стратегии альянса говорится об «агрессивных действиях» и вызове со стороны Москвы — поэтому учения необходимо рассматривать как целенаправленные.
«И на эти учения не приглашают наших наблюдателей. При этом нагло врут о том, что мы не подавали заявку. Просто так принято, что нас не приглашают», — пояснил Леонков.
Он также отметил, что на российских маневрах никогда не указывают реальную страну как противника, а на различных военных мероприятиях НАТО всегда «воюют против России».
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил о переброске к границам России войск США и НАТО.