9 мая 19°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Военный эксперт рассказал, как НАТО «нагло врет» и проводит агрессивные учения

Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал RT недавние маневры американских военных в Эстонии, назвав их «посылом в сторону России».

НАТО
НАТО
открытые источники в интернете.

США в ночь на 8 мая десантировали в Эстонии более 700 военных, боевую технику и снаряжение в рамках учений Swift Response.

«Йенс Столтенберг не раз говорил, что такого рода учения — это некий посыл в сторону России о том, что НАТО едино и демонстрацией силы стремится сдержать Россию», — отметил Леонков, припомнив слова генсека НАТО.

Он подчеркнул, что в новой стратегии альянса говорится об «агрессивных действиях» и вызове со стороны Москвы — поэтому учения необходимо рассматривать как целенаправленные.

«И на эти учения не приглашают наших наблюдателей. При этом нагло врут о том, что мы не подавали заявку. Просто так принято, что нас не приглашают», — пояснил Леонков.

Он также отметил, что на российских маневрах никогда не указывают реальную страну как противника, а на различных военных мероприятиях НАТО всегда «воюют против России».

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил о переброске к границам России войск США и НАТО.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость