Сейчас нет информации что содержится в поправках, так как они могут быть связаны с выходом РФ из Совета Европы, сообщает ТАСС.
На данный момент в законах написано, что президент должен оповестить генсеков ООН и Совета Европы, если в стране ввели военное положение. Если его отменили - тоже.
И при этом в обязанности РФ входит информирование о том, что в стране временно ограничиваются права и свободы граждан, предусмотренных Конвенцией по правам человека, объеме и причинах отступления от нее.
Россия входила в состав Совета Европы с 1996 года. Вышла из него в марте 2022 года.
Где введено военное положение в России?
На данный момент военное положение действует в 4 регионах России - Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.
Ранее altapress.ru. разбирался то такое военное положение, и что будет, если его введут в России