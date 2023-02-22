«Военнослужащих поддерживает вся страна»: Путин выступил в Лужниках

Президент России Владимир Путин выступил на митинге-концерте в «Лужниках», посвященном Дню защитника Отечества.

В. В. Путин на митинг-концерте в Лужниках.

Президент России считает, что в сердцах россиян слова «семья» и «родина» — это одно и то же. Он подчеркнул, что «прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей».

Владимир Владимирович предложил троекратное «ура» в честь «мужественных бойцов, которые сражаются героически и храбро» и которыми мы гордимся.

«Военнослужащих поддерживает вся страна: медработники, работники оборонных предприятий, транспортного сектора, дети, которые пишут свои письма в поддержку наших бойцов», — сказал президент России.

Глава государства отмечает, что весь народ в смысле защиты интересов, людей, культуры, языка и территорий — это защитники отечества.

«Когда мы вместе — нам нет равных. За единство российского народа! Ура!» — завершил президент.

Ранее altapress.ru собрал решения, которые Владимир Путин озвучил в послании Федеральному собранию.