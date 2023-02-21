«Мы не должны совершать ошибки прошлого». Владимир Путин рассказал об экономике страны

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не повторит ошибок прошлого и не допустит разрушения экономики. Об этом он сообщил в послании к Федеральному собранию.

Владимир Путин заявил, что не допустит, чтобы повторилась ошибка, когда «пушки — вместо масла».

«Оборона России — важнейший приоритет, но, развивая ее, нельзя повторять ошибки прошлого и разрушать свою экономику», — отметил президент.

Владимир Путин сообщил, что рынок труда стал более комфортным, чем раньше. На сегодняшний день уровень безработицы ниже, чем до пандемии.

Также глава государства заявил, что Россия вышла на новый цикл роста экономики и преодолела все возникавшие риски.

В 2023 году ожидается рост внутреннего спроса, и бизнес РФ сможет занять ниши ушедших западных компаний.