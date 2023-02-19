19 февраля
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Жизнь

Стало известно, о чем будет говорить Путин в послании к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин даст оценку СВО и международной ситуации в предстоящем послании Федеральному собранию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин уделит особое внимание темам, связанным со специальной военной операцией.

По словам представителя Кремля, россияне больше всего ожидают услышать в послании оценку происходящего, в том числе специальной военной операции и международной ситуации. Все хотят узнать видение президентом дальнейшего развития России.

«Это, я думаю, главное, чего все ждут, и главное, на чем так или иначе будет концентрироваться президент», — резюмировал Песков.

Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля. О том, во сколько оно пройдет и где его покажут — в материале altapress.ru.

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