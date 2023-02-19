Стало известно, о чем будет говорить Путин в послании к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин даст оценку СВО и международной ситуации в предстоящем послании Федеральному собранию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС .

Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин уделит особое внимание темам, связанным со специальной военной операцией.

По словам представителя Кремля, россияне больше всего ожидают услышать в послании оценку происходящего, в том числе специальной военной операции и международной ситуации. Все хотят узнать видение президентом дальнейшего развития России.

«Это, я думаю, главное, чего все ждут, и главное, на чем так или иначе будет концентрироваться президент», — резюмировал Песков.

Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля. О том, во сколько оно пройдет и где его покажут — в материале altapress.ru.