По данным «Ведомостей», послание президента РФ Федеральному собранию состоится 21 февраля в 12:00 мск. Его покажут на «Первом канале», «России 1» и НТВ.
Послание состоится в Гостином дворе, сообщает ТАСС.
Послание президента продлится с 12:00 до 13:00.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин сделает акцент на текущей ситуации. Вполне возможно, что он озвучит темы, связанные с проведением специальной военной операции, экономикой, социальными проблемами.
Также некоторые парламентарии предполагают, что глава государства обсудит борьбу с террористами и диверсантами, модернизацию военно-промышленного комплекса и противостояние санкциям Запада. Об этом сообщают РИА Новости.
Дмитрий Песков заявил, что список приглашенных сформируют по мере подготовки к оглашению. Есть вероятность, что среди приглашенных будут участники СВО.
Также будут аккредитованы иностранные журналисты, представляющие дружественные страны.
А вот журналистам СМИ из недружественных государств вход будет закрыт. Они не получат приглашения. Об этом сообщает «Интерфакс».
В Кремле планируют провести митинг-концерт с возможным участием президента Владимира Путина 22 февраля после оглашения послания Федеральному собранию.
Вероятно, концерт проведут в Лужниках. По информации издания, он станет своего рода продолжением послания Федеральному собранию.
Также Совет Федерации и Госдума соберутся на внеплановое заседание 22 февраля.