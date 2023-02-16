16 февраля
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Жизнь

Где и когда смотреть послание Путина Федеральному собранию — разбор

Президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию впервые за два года. Altapress.ru рассказывает, во сколько оно пройдет, где его посмотреть и какие примерные темы озвучат в послании.

Послание президента Федеральному Собранию, 15 января 2020.
Послание президента Федеральному Собранию, 15 января 2020.
kremlin.ru
1
Где и во сколько покажут послание президента?

По данным «Ведомостей», послание президента РФ Федеральному собранию состоится 21 февраля в 12:00 мск. Его покажут на «Первом канале», «России 1» и НТВ.

Послание состоится в Гостином дворе, сообщает ТАСС.

2
Сколько продлится послание?

Послание президента продлится с 12:00 до 13:00.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru
3
Какие примерные темы озвучит Владимир Путин?

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин сделает акцент на текущей ситуации. Вполне возможно, что он озвучит темы, связанные с проведением специальной военной операции, экономикой, социальными проблемами.

Также некоторые парламентарии предполагают, что глава государства обсудит борьбу с террористами и диверсантами, модернизацию военно-промышленного комплекса и противостояние санкциям Запада. Об этом сообщают РИА Новости.

4
Список приглашенных

Дмитрий Песков заявил, что список приглашенных сформируют по мере подготовки к оглашению. Есть вероятность, что среди приглашенных будут участники СВО.

Также будут аккредитованы иностранные журналисты, представляющие дружественные страны.

А вот журналистам СМИ из недружественных государств вход будет закрыт. Они не получат приглашения. Об этом сообщает «Интерфакс».

Послание президента Федеральному Собранию, 15 января 2020.
Послание президента Федеральному Собранию, 15 января 2020.
kremlin.ru
5
Что ожидать после послания?

В Кремле планируют провести митинг-концерт с возможным участием президента Владимира Путина 22 февраля после оглашения послания Федеральному собранию.

Вероятно, концерт проведут в Лужниках. По информации издания, он станет своего рода продолжением послания Федеральному собранию.

Также Совет Федерации и Госдума соберутся на внеплановое заседание 22 февраля.

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