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Список приглашенных

Дмитрий Песков заявил, что список приглашенных сформируют по мере подготовки к оглашению. Есть вероятность, что среди приглашенных будут участники СВО.

Также будут аккредитованы иностранные журналисты, представляющие дружественные страны.

А вот журналистам СМИ из недружественных государств вход будет закрыт. Они не получат приглашения. Об этом сообщает «Интерфакс».