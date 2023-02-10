10 февраля
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Жизнь

СМИ: после послания президента могут устроить митинг-концерт с участием Путина

В Кремле планируют провести митинг-концерт с возможным участием президента Владимира Путина 22 февраля. Об этом сообщает РБК.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Вероятно, концерт проведут в Лужниках. По информации издания, он станет своего рода продолжением послания Федеральному собранию.

Источники РБК заявили, что, помимо митинга-концерта, могут организовать различные площадки на военно-патриотическую тематику. Но это только предположение.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на запрос заявил, что ему «пока нечего сказать» о мероприятии в Лужниках.

Ранее стало известно, что Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию в 20-х числах февраля.

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