31 января
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Политика

ТАСС: Путин может огласить послание Федеральному собранию в конце февраля

Президент России Владимир Путин может огласить послание Федеральному собранию в 20-х числах февраля. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на свой источник в Госдуме.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Источник ТАСС заявил, что послание президента может состояться 20 или 21 февраля. Второй источник подтвердил это и сообщил, что вероятность оглашения довольна высока.

Последнее послание президента парламенту состоялось в апреле 2021 года. Владимир Путин заявил, что в 2022 году его не было из-за сложной динамичной ситуации в стране.

«Было сложно зафиксировать в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время», — сообщил он.

Президент отметил, что важные тезисы он озвучил на других выступлениях. В планах Путина обратиться со следующим посланием к парламенту в начале 2023 года.

Ранее президент Владимир Путин заявил на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и общественниками о том, что в ходе СВО Россия хочет завершить боевые действия на Украине, продолжающиеся с 2014 года.

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