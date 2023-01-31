ТАСС: Путин может огласить послание Федеральному собранию в конце февраля

Источник ТАСС заявил, что послание президента может состояться 20 или 21 февраля. Второй источник подтвердил это и сообщил, что вероятность оглашения довольна высока.
Последнее послание президента парламенту состоялось в апреле 2021 года. Владимир Путин заявил, что в 2022 году его не было из-за сложной динамичной ситуации в стране.
«Было сложно зафиксировать в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время», — сообщил он.
Президент отметил, что важные тезисы он озвучил на других выступлениях. В планах Путина обратиться со следующим посланием к парламенту в начале 2023 года.
Ранее президент Владимир Путин заявил на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и общественниками о том, что в ходе СВО Россия хочет завершить боевые действия на Украине, продолжающиеся с 2014 года.
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