Какие решения озвучил Владимир Путин в послании Федеральному собранию

Президент РФ Владимир Путин озвучил несколько предложений и объявлений в послании Федеральному собранию. Оно прошло 21 февраля в 12:00 мск. Altapress.ru рассказывает о важных из них.

1. Российские аграрии собрали рекордный урожай — свыше 150 млн тонн зерна.

2. Владимир Путин поручил запустить программу льготного арендного жилья для сотрудников ОПК по ставке ниже рыночной. Строительство будет начато немедленно по поручение президента РФ.

3. Трассу Москва — Казань продлят до Екатеринбурга. В планах — увеличить протяженность вплоть до Владивостока, Монголии и Казахстана.

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию Прямая трансляция

4. В 2024 году не менее 85% дорог в стране и регионах приведут в нормативное состояние.

5. Продолжат программу бесплатной газификации. В нее войдут все социальные объекты. А для граждан программа будет действовать на постоянной основе.

6. Глава государства предложил установить страховое покрытие для добровольных пенсионных накоплений в 2,8 млн руб.

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию Прямая трансляция

7. Президент призвал вернуться к пересмотру экономических составов преступлений в уголовном законодательстве. «Не нужно перегибать палку», — заявил Путин.