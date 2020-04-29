Володин поинтересовался, почему ЦБ не раздает деньги россиянам в разгар пандемии

«Что касается примера США, они гражданам дают то, что не может им помочь», — цитирует «Парламентская газета» политика.

А во время видеоконференции с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной заявил, что американские власти, по сути, бросили своих граждан. В России медпомощь предоставляется бесплатно, а в США только по платным страховкам.

Однако при этом он призвал главу Центробанка объяснить россиянам, почему пособия не помогут им пережить пандемию.

Набиуллина отметила, что российские власти оказывают адресную помощь. По ее словам, эта политика является абсолютно верной, пишет News.ru.

Ранее руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков заявил, что граждане России имеют право на выплаты из-за коронавируса, но только в том случае, если будет объявлен режим чрезвычайной ситуации.

«28 декабря 2019 года, когда эпидемия уже распространялась в Китае, а вирусу был присвоен код COVID-19, тогда еще председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление № 1928. Оно вступило в силу 1 января 2020 года. Им предусмотрены трансферты на финансовое обеспечение мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций федерального, межрегионального и регионального характера», — написал Чиков в своем телеграм-канале.

Среди целей трансфертов в этом режиме указаны оказание гражданам единовременной материальной помощи в размере 10 тыс. рублей на человека; финансовая помощь в случае утраты гражданином имущества первой необходимости (за частично утраченное имущество первой необходимости — 50 тыс. рублей на человека, за полностью утраченное имущество — 100 тыс. рублей на человека).