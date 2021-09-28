28 сентября
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Политика

Возможность обязательного голосования на выборах оценил Медведев

Голосование на выборах в России вряд ли когда-нибудь будет обязательным, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью телеканалу RT.

Дмитрий Медведев в алтайском селе Санниково.
Дмитрий Медведев в алтайском селе Санниково.
Анна Зайкова.

Ранее председатель ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с участием лидеров партий заявил, что голосование на выборах в России должно быть обязательным.

Он отметил, что за отказ от голосования могут быть предусмотрены штрафы или уголовная ответственность.

«Я думаю, что вряд ли мы пойдем по этому пути. Хотя еще раз говорю — история мировая это знает», — прокомментировал заявление Жириновского Медведев.

И добавил, что в будущем россияне должны иметь право выбрать между очным и дистанционным голосованием, пишет Lenta.ru.

В этом же интервью Медведев возмутился тем, что Twitter рекомендовал ему подписаться на Навального. Кроме того, Медведев высказал мнение о том, что «цифровые гиганты поднадоели всем, в том числе США», отметив, что их деятельность зачастую подчиняется лишь корпоративным правилам, а не действующим законам.

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