Впервые в России: отменены результаты выборов губернатора Приморья

Избирком Приморского края 20 сентября отменил итоги губернаторских выборов, прошедших в сентябре в два тура.

Новые выборы состоятся 16 или 23 декабря, сообщает ИА PrimaMedia.

«За» проголосовали 12 членов краевой избирательной комиссии, «против» — 1. Особое мнение зачитал член комиссии Сергей Дикусар. Он предложил отменить только результаты на участках, где были фальсификации, а выборы признать состоявшимися и признать победу Андрея Ищенко.

Перед рассмотрением основного вопроса члены крайизбиркома рассмотрели больше 40 жалоб, которые поступили от кандидатов.

Ранее сообщалось, что Центризбирком рекомендовал признать выборы губернатора Приморья недействительными.

По последним данным, Следственный комитет начал проверки по фактам нарушений на выборах главы Приморского края.

Врио губернатора Приморского края Тарасенко останется на своем посту до новых выборов.

Что произошло на выборах в Приморье

Выборы в Приморье стали одной из самых скандальных региональных кампаний. На протяжении долгого времени при подсчете протоколов избирательных комиссий второго тура лидировал Ищенко. Однако по итогам обработки 100% протоколов набрал на 7650 голосов меньше Тарасенко — 48,06% (245 550 голосов).