Впервые за 30 лет Россия отказалась от участия в семинаре ОБСЕ по военным доктринам

Министерство обороны впервые за 30 лет не стало участвовать в семинаре ОБСЕ по военным доктринам, пишет РИА Новости, со ссылкой на главу делегации России на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями Константина Гаврилова.

Организатором мероприятие выступает председатель форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. В этом году ими являются США. Семинар проходит раз в пять лет. В связи со сложившейся ситуацией в мире, в 2021-м его проводят в видеорежиме 9−10 февраля.

«Американцы нас приглашали, был запрос. Мы им ответили, что в связи с той обстановкой, которая имеется в данный момент на границах России с проведением учений, полетами разведывательных самолетов Минобороны России считает нецелесообразным участвовать в этом семинаре впервые за 30 лет», — пояснил Константин Гаврилов.

Военные командно-штабные учения. Минобороны

Глава делегации от России подчеркнул в беседе с корреспондентами РИА Новости, что со стороны нашей страны участвует делегация на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями. Она выступит в заключительных ремарках с заявлением по военным доктринам.

Гаврилов уточнил, что в этом семинаре предусмотрено участие на уровне Генштаба.