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Политика

Впервые за 30 лет Россия отказалась от участия в семинаре ОБСЕ по военным доктринам

Министерство обороны впервые за 30 лет не стало участвовать в семинаре ОБСЕ по военным доктринам, пишет РИА Новости, со ссылкой на главу делегации России на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями Константина Гаврилова.

Владимир Путин и Сергей Шойгу.
Владимир Путин и Сергей Шойгу.
kremlin.ru

Организатором мероприятие выступает председатель форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. В этом году ими являются США. Семинар проходит раз в пять лет. В связи со сложившейся ситуацией в мире, в 2021-м его проводят в видеорежиме 9−10 февраля.

«Американцы нас приглашали, был запрос. Мы им ответили, что в связи с той обстановкой, которая имеется в данный момент на границах России с проведением учений, полетами разведывательных самолетов Минобороны России считает нецелесообразным участвовать в этом семинаре впервые за 30 лет», — пояснил Константин Гаврилов.

Военные командно-штабные учения.
Военные командно-штабные учения.
Минобороны

Глава делегации от России подчеркнул в беседе с корреспондентами РИА Новости, что со стороны нашей страны участвует делегация на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями. Она выступит в заключительных ремарках с заявлением по военным доктринам.

Гаврилов уточнил, что в этом семинаре предусмотрено участие на уровне Генштаба.

«Но в условиях, когда они расширение НАТО трактуют как сдерживание России, Минобороны отказалось», — заключил он.

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