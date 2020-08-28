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Политика

Всем кандидатам от «Единой России» отказали в регистрации на выборах в Сибири

В Красноярском крае избирком Терского сельсовета отказал в регистрации всем кандидатам от партии «Единая Россия» из-за фальсификации избирательных документов, сообщает «Интерфакс-Сибирь».

В Барнауле прошла отчетная конференция реготделения "Единой России"
В Барнауле прошла отчетная конференция реготделения "Единой России"
Дмитрий Лямзин

Согласно данным избирательной комиссии, из 22 выдвиженцев десять были от «Единой России» — им отказали в регистрации на выборы депутатов местного сельсовета.

В качестве причины казали, что кандидаты и их представители подали пять разных выписок из заседания местного политсовета партии «с разной текстовой частью и фамилиями выдвигаемых депутатов».

Кроме того, в каждом из трех решений регионального политсовета «Единой России» указаны разные фамилии кандидатов в депутаты.

«Учитывая явное нарушение порядка выдвижения кандидатов в депутаты избирательным объединением и фальсификацию избирательных документов <…> избирательная комиссия муниципального образования Терский сельсовет решила отказать <…> в регистрации кандидатом в депутаты Терского сельского Совета депутатов шестого созыва», — приняли решение в избиркоме.

Председатель территориальной избирательной комиссии Канского района Александра Игнатова уточнила, что выдвижение кандидатов уже завершили.

«Партия „Единая России“ в выборах депутатов Терского сельсовета не участвует», — добавила она.

Ранее сообщали, что членство алтайского депутата в «Единой России» поставят на паузу после обвинений в даче взятки.

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