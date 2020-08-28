Всем кандидатам от «Единой России» отказали в регистрации на выборах в Сибири

Согласно данным избирательной комиссии, из 22 выдвиженцев десять были от «Единой России» — им отказали в регистрации на выборы депутатов местного сельсовета.
В качестве причины казали, что кандидаты и их представители подали пять разных выписок из заседания местного политсовета партии «с разной текстовой частью и фамилиями выдвигаемых депутатов».
Кроме того, в каждом из трех решений регионального политсовета «Единой России» указаны разные фамилии кандидатов в депутаты.
«Учитывая явное нарушение порядка выдвижения кандидатов в депутаты избирательным объединением и фальсификацию избирательных документов <…> избирательная комиссия муниципального образования Терский сельсовет решила отказать <…> в регистрации кандидатом в депутаты Терского сельского Совета депутатов шестого созыва», — приняли решение в избиркоме.
Председатель территориальной избирательной комиссии Канского района Александра Игнатова уточнила, что выдвижение кандидатов уже завершили.
«Партия „Единая России“ в выборах депутатов Терского сельсовета не участвует», — добавила она.
Ранее сообщали, что членство алтайского депутата в «Единой России» поставят на паузу после обвинений в даче взятки.