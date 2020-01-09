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Политика

«Всевидящее око»: в мэрии Барнаула назначили «своих людей» для митингов и пикетов

Новый список уполномоченных представителей на публичные мероприятия утвердили в мэрии Барнаула.

Администрация Барнаула.
Администрация Барнаула.
altapress.ru

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте краевой столицы.

В документе говорится, что уполномоченные администрации назначаются «в целях организации взаимодействия администрации города Барнаула с организаторами публичных мероприятий по надлежащему обеспечению общественной безопасности участников публичных мероприятий и иных лиц».

В списке уполномоченных значится восемь персон. Это председатель комитета общественных связей и безопасности администрации Барнаула Геннадий Королев, его зам Алексей Клычников, а также сотрудники этого комитета Максим Белоцерковец, Роман Гавшин, Дарья Казанцева, Наталья Маняшкина, Кристина Поздеева и Евгений Уваров.

Документ подписан исполняющим обязанности главы города Вячеславом Франком.

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