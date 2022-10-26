26 октября
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Политика

Всю легкую промышленность к производству военной экипировки предложил подключить премьер

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал развернуть полномасштабное производство экипировки и обмундирования для обеспечения всех военнослужащих и мобилизованных в РФ, сообщает ТАСС.

Российские военные. Армия.
Российские военные. Армия.
Минобороны РФ

Для производства военной экипировки нужно подключить все мощности легкой промышленности. В том числе — малые предприятия, уверен глава кабмина.

Средства на закупку обмундирования выделены, направлены дополнительные ассигнования, указывает bfm.ru.

Ранее сообщалось, что взлетели цены на армейское обмундирование. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила случаи существенного превышения стоимости армейской экипировки.

«Военторг» рекомендовал своим дочерним предприятиям продавать изделия с наценкой не более 15%.

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