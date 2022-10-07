Губернатор Томенко рассказал о финансовой стороне мобилизации и призвал не вносить раскол в ряды

Решение о единовременных выплатах мобилизованным будет принято в первой декаде октября и централизованно. А закупки для них экипировки и всего, что надо для участия в спецоперации, сибирские регионы, возможно, будут координировать между собой. Об этом заявил губернатор Алтайского края Виктор Томенко в ходе заседания регионального правительства 6 октября. Он также прокомментировал выпады в адрес госвласти, которые, по его словам, являются «попыткой внести раскол в наши ряды».

«Дополнительные расходы — сотни миллионов рублей»

Для начала губернатор напомнил, какие выплаты из краевого бюджета предусмотрены тем, кто добровольно подписал контракт еще до объявления частичной мобилизации.

В случае гибели семья военнослужащего, участвовавшего в спецоперации, получает 1 млн рублей. При получении ранения выплата составляет 500 тыс. рублей вне зависимости от степени ранения, объяснил Виктор Томенко.

Кроме того, такие добровольцы-контрактники получают единовременную выплату в размере 200 тыс. рублей. Деньги эти выплачивают частями: 50 тыс. — сразу по заключении контракта и по его истечении — остальную сумму (контракт, как правило, шестимесячный). Выплаты эти сохраняются.

Томенко оценил эти дополнительные, ранее не предусмотренные, расходы регионального бюджета в сотни миллионов рублей (а на заседании правительства вообще шла речь о бюджете).

Между тем, задача проведения частичной мобилизации потребовала принятия не только организационных мер, но и дополнительных финансовых расходов, сказал губернатор.

Первых мобилизованных граждан отправляют из Барнаула 25 сентября Мэрия Барнаула

«Основные расходы легли на муниципалитеты»

Губернатор сообщил, что задачи проведения первого этапа частичной мобилизации, поставленные перед Алтайским краем, выполнены в полном объеме (подробнее об этом — здесь).

При этом расходы, связанные с оповещением граждан, подлежащих призыву, их доставкой к местам дислокации (а алтайские военнослужащие собираются в Омске) и обеспечением в дороге, легли на плечи муниципалитетов — то есть на консолидированный бюджет края.

«Где необходимо, поддержка отдельным районам и городам будет обеспечена, хотя, надо сказать, в течение этого года значительный объем средств был выделен в качестве финансовой помощи всем нашим муниципалитетам. Но эта работа не закончена, и дополнительные средства наши муниципальные образования получат», — объяснил губернатор.

Размещение мобилизованных из Алтайского края в Омске. Телеграм-канал уполномоченного по правам человека в АК.

«Потребности определены и приняты в работу»

Однако сейчас остро встал еще один вопрос: оказание дополнительных мер поддержки мобилизованных и (или) их семьей. И здесь среди регионов «пошел определенный разнобой»: некоторые предпринимают дополнительные шаги — помогают семьям, снабжают мобилизованных бронежилетами и т.п., другие же — нет.

«Представители военного комиссариата, администрации губернатора и правительства Алтайского края, побывали в Омске, оценка ситуации у нас имеется», — рассказал губернатор.

По его словам, потребности определены и приняты в работу — с тем, чтобы их удовлетворить.

Кроме того, сбором и отправкой всего необходимого занимаются и общественные организации, партии и стихийные объединения граждан и семей военнослужащих.

Заседание правительства АК. Altairegion22.ru

Губернатор заявил, что общественную инициативу надо поддержать, но попытаться собрать «отдельные ручейки» в более серьезные потоки, чтобы помощь была эффективнее.

Однако в последнее время эта работа «начала сопровождаться попыткой внести раскол в наши ряды», сказал он.

«Сбор благотворительной помощи обрастает претензиями»

«Сбор этой поддержки на благотворительной основе начинает обрастать какой-то злостью, какими-то претензиями к органам власти, организациям, которые вовлечены в это — от Министерства обороны, губернатора, правительства края, органов местного самоуправления. Такого мы допускать не должны», — отметил Виктор Томенко.

Глава региона отметил, что инициативу и порыв людей сдерживать нельзя. А власти со своей стороны проведут необходимую работу по обеспечению мобилизованных всем необходимым.

«Минобороны делает все, что необходимо в части обеспечения. И у нас есть полная убежденность, что к моменту отправки первых наших подразделений в зону проведения СВО (а она состоится примерно через месяц, не раньше начала ноября), никто не уйдет без обмундирования, без экипировки, без оружия», — заверил глава региона.

В Славгороде проходит гуманитарная акция «Материнское тепло солдату"⁣. Телеграм-канал администрации Славгорода.

«Решение должно быть , безусловно , централизованное»

Затем губернатор остановился на другом злободневном вопросе — выплатах мобилизованным.

Тема эта попала в публичное пространство после жалоб новобранцев из Омской области на отсутствие денег. И после ответа омского губернатора, заявившего, что бюджет его региона не может себе этого позволить.

«Вы знаете, что некоторые сибирские регионы приняли решение по мобилизованным, как мы приняли решение по добровольцам, — выплатить по 200 или 100 тыс. рублей — разные есть решения», — отметил Виктор Томенко.

Однако бюджетные возможности регионов разные — и надо понимать, что в Алтайском крае бюджет наполовину зависит от федеральных поступлений. Так или иначе — вопрос о таких выплатах сейчас рассматривается и решается централизованно, на уровне правительства РФ и Минобороны.

Белый дом в Москве СС0

«Решение должно быть, безусловно, централизованное. Тогда у нас не получится, что одни военнослужащие, бок о бок исполняющие свой долг, ведущие боевую работу, получают 300 тысяч, другие 200 тыс., третьи ничего, а четвертые по 50 тысяч ежемесячно, если они призваны из Москвы. Не должно быть такого, и этот вопрос будет поправлен», — заверил губернатор.

Контрольный срок выработки правительством проекта решения — первая декада октября.

«Наблюдаю попытку дестабилизировать»

Еще одной темой стала закупка экипировки для мобилизованных. «Я наблюдаю попытку дестабилизировать ситуацию. Вот, говорят, один регион покупает берцы, другой покупает нательное белье, третий бронежилеты», — описал ситуацию Виктор Томенко.

Между тем, по факту такие закупки пока делают за счет внебюджетных источников. Поэтому там, где есть мощные финансово устойчивые предприятия, есть и возможность формировать серьезные фонды на десятки и даже сотни миллионов рублей.

Причем деньги эти мало выделить — их надо «превратить в берцы, утепленные резиновые сапоги или что-то еще». Но вот теперь в правительстве РФ разработали новые правовые инструменты.

Барнаульские военторги Altapress.ru

Они дали право регионам и местному самоуправлению закупать товары двойного назначения, а затем безвозмездно передавать их в собственность РФ по акту приема-передачи.

В постановлении правительства, подписанном 3 октября (а именно о нем говорил губернатор), речь идет о беспилотниках, средствах радиосвязи, приборах ночного видения, автотранспорте, обмундировании, туристическом снаряжении, лекарствах и многом другом.

Закупка таких товаров будет идти на основе заявок, направленных военными уполномоченному исполнительному органу субъекта федерации — в Алтайском крае таковым является правительство края.

Отчет Виктора Томенко Анна Зайкова

«Возможно , мы распределим задачи»

Впрочем, сами закупки — не простая задача, признал губернатор. Возможен, например, дефицит каких-то товаров. Поэтому сибирские губернаторы сейчас обсуждают возможность скоординировать закупки.

«Мы с сибирскими губернаторами под руководством уполномоченного представителя президента в СФО находимся на связи. 8 октября пройдет совещание в Кемерове по этому, в том числе, вопросу. Вполне возможно, что мы распределим задачи. Один регион возьмет на себя одно, другой — другое. Совещаемся, как наилучшим образом это организовать», — сказал Томенко.

По словам губернатора, эти закупки можно делать без конкуров у единственного поставщика, поскольку это закупки для государственных нужд.

Барнаульские военторги Altapress.ru

«Никто не уедет на СВО без оружия»

Напоследок губернатор заверил, что бюрократических проволочек в ходе закупок не будет, помощь военнослужащим будет оказана и в зону проведения сппецоперации никто не будет отправлен без обмундирования, без экипировки и без оружия.

«В случае следующей волны частичной мобилизации мы, естественно, точно так же организуем эту работу. Проведем ее с учетом опыта предыдущего этапа. И все ранее взятые обязательства исполним», — заверил глава региона.

Гражданам же он посоветовал актуализировать сведения о себе, которые есть в распоряжении военкоматов. А предприятиям и организациям — провести работу по бронированию специалистов и включению в списки организаций ОПК, исполняющих гособоронзаказ.

«Все это было сделано не до конца четко. Сейчас есть возможность доработать», — сказал он.

Телефоны службы помощи мобилизованным можно узнать здесь.