28 сентября
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Политика

Форма для отсрочки по мобилизации появилась на портале Госуслуг. Кто и как может ей воспользоваться — разбор

На портале Госуслуг открылся специальный сервис, где можно подать заявление на получение отсрочки от мобилизации для ИТ и телеком-специалистов. Кто может воспользоваться формой и как правильно ее заполнить — в разборе altapress.ru.

Портал Госуслуги.
Портал Госуслуги.
altapress.ru

Кто может подать заявление?

Заявление могут самостоятельно подать сотрудники, работающие в аккредитованных ИТ-компаниях или в компаниях — операторах связи, имеющих лицензию. При этом нужно отвечать следующим условиям:

  • Работать в организации по трудовому договору с нормальной продолжительностью рабочего времени или ненормированным рабочим днем;
  • Иметь высшее образование, необходимое для выполнения своих обязанностей;
  • Работать в аккредитованной Минцифры ИT-компании или компании — операторе связи, имеющей лицензию;
  • Работник быть задействован в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации ИТ-решений (программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов), либо в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры;
  • Участвовать в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи, средств и линий связи сети общего пользования, а также центров обработки данных общего пользования.

Какие специальности подходят?

Для отсрочки от мобилизации нужно заполнить заявление и указать специальность по диплому о высшем образовании.

При этом важно привести именно современное название специальности. Если же код или название специальности поменялись, то нужно найти соответствие и указать актуальное наименование.

Если у человека несколько высших образований, то необходимо указать данные одного диплома со специальностью или направлением подготовки из соответствующего перечня.

Если нужной специальности в списке нет, но работник уверен, что она относится к приоритетным, то ее название нужно указать вручную.

Осенний призыв.
Осенний призыв.
prizyvanet.ru

Какие документы и дополнительная информация нужны для заполнения формы?

Для заполнения формы сотруднику потребуются:

  • Документ воинского учета: военный билет, справка или удостоверение,
  • Диплом о высшем образовании по специальности из перечня,
  • Форма-подтверждение, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя компании.

Кроме того, нужно будет указать, какие должностные обязанности выполняет сотрудник на работе. Их можно найти в трудовом договоре, должностной инструкции или узнать в кадровой службе. Также нужно указать в годах общий стаж работы в ИТ-сфере или отрасли связи: не только в той организации, где сейчас работает человек, но и по другим.

Что такое форма-подтверждение и как ее получить?

Форма-подтверждение — это электронный документ, который содержит сведения о компании, ее руководителе и сотруднике. Работодатель подписывает его электронной подписью, подтверждая, что сотрудник соответствует требованиям и может подать заявление в Минобороны об отсрочке от мобилизации. На каждого сотрудника форма-подтверждение заполняется отдельно.

Как получить форму-подтверждение:

  • Загрузить файл с формой на Госуслугах;
  • Работодатель должен заполнить и подписать формы усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя компании. Для работодателей есть специальная памятка по заполнению формы. После этого они должны передать сотруднику два файла: саму форму в формате csv и подпись к ней в формате sig;
  • Файл csv нужно сохранить в кодировке UTF-8;
  • Загрузить файлы при отправке заявления в Минобороны.
Осенний призыв.
Осенний призыв.
prizyvanet.ru

Что делать, если после подачи заявления пришла повестка?

Если после подачи заявления пришла повестка, при явке в военкомат нужно взять с собой документы:

  • Паспорт,
  • Документ воинского учета,
  • Оригинал или заверенная копия трудового договора,
  • Диплом о высшем образовании,
  • Справку с места работы,
  • Заверенную копию выписки из реестра об аккредитации ИT-компании / Заверенную копию лицензии работодателя на оказание услуг связи.

Может ли прийти отказ в отсрочке?

По заявлению может прийти отказ в нескольких случаях, при этом можно исправить ошибки и подать его повторно. Отклонить заявление могут по следующим причинам:

  • Данные электронной подписи не совпадают с данными в заявлении. Нужно проверить корректность данных в заявлении или написать новое заявление;
  • Заявление заполнено некорректно. Нужно обратиться в службу поддержки;
  • Форма-подтверждение либо заполнена неверно, либо сохранена в другой кодировке (не UTF-8) или данные в заявлении не совпадают с данными в форме-подтверждении. В этом случае нужно попросить на работе корректную форму и подать новое заявление;
  • Данные электронной подписи не совпадают с данными формы-подтверждения. Нужно попросить новые файлы у работодателя и подать новое заявление.

Также заявление могут отклонить, если зарегистрировать новое заявление по этой же услуге.

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