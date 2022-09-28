Кто может подать заявление?
Заявление могут самостоятельно подать сотрудники, работающие в аккредитованных ИТ-компаниях или в компаниях — операторах связи, имеющих лицензию. При этом нужно отвечать следующим условиям:
- Работать в организации по трудовому договору с нормальной продолжительностью рабочего времени или ненормированным рабочим днем;
- Иметь высшее образование, необходимое для выполнения своих обязанностей;
- Работать в аккредитованной Минцифры ИT-компании или компании — операторе связи, имеющей лицензию;
- Работник быть задействован в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации ИТ-решений (программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов), либо в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры;
- Участвовать в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи, средств и линий связи сети общего пользования, а также центров обработки данных общего пользования.
Какие специальности подходят?
Для отсрочки от мобилизации нужно заполнить заявление и указать специальность по диплому о высшем образовании.
При этом важно привести именно современное название специальности. Если же код или название специальности поменялись, то нужно найти соответствие и указать актуальное наименование.
Если у человека несколько высших образований, то необходимо указать данные одного диплома со специальностью или направлением подготовки из соответствующего перечня.
Если нужной специальности в списке нет, но работник уверен, что она относится к приоритетным, то ее название нужно указать вручную.
Какие документы и дополнительная информация нужны для заполнения формы?
Для заполнения формы сотруднику потребуются:
- Документ воинского учета: военный билет, справка или удостоверение,
- Диплом о высшем образовании по специальности из перечня,
- Форма-подтверждение, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя компании.
Кроме того, нужно будет указать, какие должностные обязанности выполняет сотрудник на работе. Их можно найти в трудовом договоре, должностной инструкции или узнать в кадровой службе. Также нужно указать в годах общий стаж работы в ИТ-сфере или отрасли связи: не только в той организации, где сейчас работает человек, но и по другим.
Что такое форма-подтверждение и как ее получить?
Форма-подтверждение — это электронный документ, который содержит сведения о компании, ее руководителе и сотруднике. Работодатель подписывает его электронной подписью, подтверждая, что сотрудник соответствует требованиям и может подать заявление в Минобороны об отсрочке от мобилизации. На каждого сотрудника форма-подтверждение заполняется отдельно.
Как получить форму-подтверждение:
- Загрузить файл с формой на Госуслугах;
- Работодатель должен заполнить и подписать формы усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя компании. Для работодателей есть специальная памятка по заполнению формы. После этого они должны передать сотруднику два файла: саму форму в формате csv и подпись к ней в формате sig;
- Файл csv нужно сохранить в кодировке UTF-8;
- Загрузить файлы при отправке заявления в Минобороны.
Что делать, если после подачи заявления пришла повестка?
Если после подачи заявления пришла повестка, при явке в военкомат нужно взять с собой документы:
- Паспорт,
- Документ воинского учета,
- Оригинал или заверенная копия трудового договора,
- Диплом о высшем образовании,
- Справку с места работы,
- Заверенную копию выписки из реестра об аккредитации ИT-компании / Заверенную копию лицензии работодателя на оказание услуг связи.
Может ли прийти отказ в отсрочке?
По заявлению может прийти отказ в нескольких случаях, при этом можно исправить ошибки и подать его повторно. Отклонить заявление могут по следующим причинам:
- Данные электронной подписи не совпадают с данными в заявлении. Нужно проверить корректность данных в заявлении или написать новое заявление;
- Заявление заполнено некорректно. Нужно обратиться в службу поддержки;
- Форма-подтверждение либо заполнена неверно, либо сохранена в другой кодировке (не UTF-8) или данные в заявлении не совпадают с данными в форме-подтверждении. В этом случае нужно попросить на работе корректную форму и подать новое заявление;
- Данные электронной подписи не совпадают с данными формы-подтверждения. Нужно попросить новые файлы у работодателя и подать новое заявление.
Также заявление могут отклонить, если зарегистрировать новое заявление по этой же услуге.