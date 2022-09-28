Мобилизация в России. Что делать, если повестка пришла по ошибке

Кто подлежит мобилизации, а кто — нет
В Минобороны РФ заявляли, что призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, которые находятся в запасе Вооружённых Сил Российской Федерации.
В первую очередь мобилизации подлежат те категории россиян, которые сейчас необходимы для реализации боевых задач — стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, а также механики-водители. Также учитывается наличие боевого опыта.
Призыву подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие офицеры до 55 лет.
Официально сообщалось, что не будут призываться:
- Те, у кого есть бронь (отсрочка от мобилизации);
- Работники в организациях оборонно-промышленного комплекса;
- Временно не годные к военной службе по состоянию здоровья на срок до 6 месяцев;
- Занятые уходом за членом семьи, нуждающимся в постоянном уходе либо являющимся инвалидом I группы, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных лиц;
- Являющиеся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата или сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных лиц;
- Имеющие на иждивении четырёх и более детей в возрасте до 16 лет или имеющие на иждивении и воспитывающие без матери одного ребёнка и более в возрасте до 16 лет (россияне женского пола, имеющие одного ребёнка и более в возрасте до 16 лет, а также в случае беременности, срок которой составляет не менее 22 недель);
- Россияне, имеющие жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющие на иждивении трёх детей в возрасте до 16 лет;
- Россияне, матери которых кроме них имеют четырёх и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа;
- Имеющие на иждивении четырёх и более детей в возрасте до 16 лет.
Пришла повестка по ошибке — что делать?
Прежде всего, по российскому законодательству, повестку вам должны вручить под роспись лично в руки. При этом повестки могут вручаться круглосуточно.
Если вам вручили повестку, а вы уверены, что не подходите под параметры мобилизации, то в военкомат обязательно нужно принести документы, которые доказывают, что вас не должны призывать мобилизации.
Такие ошибки случаются, но власти уверяют, что они не носят массового характера.
Кто может помочь с ошибочно врученной повесткой?
По всей стране открылись специальные Центры помощи тем, кого ошибочно призвали на службу. Они действуют на базе Общероссийского народного фронта. В Алтайском крае подобный центр заработал по адресу: г. Барнаул, ул. Анатолия, 97, 4-й этаж. Контактный телефон:
Руководитель исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк в интервью altapress.ru отметил, что за первые два дня работы Центра, к ним уже обратились порядка 250 человек. По его словам, в Центр обращаются не только непосредственно с проблемой ошибочно врученной повестки, но и с другими вопросами, которые связаны с мобилизацией.
Войтюк отметил, что чаще всего ошибки возникают из-за того, что в военкоматах может находиться устаревшая информация — военнообязанные не всегда сообщают об изменении в составе семьи (например, рождении детей), или ухудшении здоровья. В качестве примера он привел случай — на момент прохождения военной службы по призыву у гражданина была категория годности «А», которая позволяет человека мобилизовывать, однако за несколько лет его здоровье ухудшилось, и призыву он сейчас не подлежит. Военкомат же располагал устаревшей информацией о его здоровье.
На вопрос, что первым делом нужно сделать человеку, которому ошибочно пришла повестка, Сергей Войтюк ответил, что нужно обратиться по номеру горячей линии 122, а также к информации портала объясняем.рф. Кроме того, помощь могут оказать специалисты Центра.
Ранее сообщалось, что в одном только Алтайском крае недавно вернули домой 59 ошибочно мобилизованных граждан.