28 сентября
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Политика

Мобилизация в России. Что делать, если повестка пришла по ошибке

В России уже неделю идет мобилизация, объявленная Владимиром Путиным. При этом в СМИ периодически поступают сообщения о призванных на службу гражданах, которые не подлежат мобилизации. О том, что нужно делать, если вам ошибочно пришла повестка — в материале altapress.ru.

Спецназ Минобороны РФ. Учение бригады специального назначения Западного военного округа.
Спецназ Минобороны РФ. Учение бригады специального назначения Западного военного округа.
минобороны.рф

Кто подлежит мобилизации, а кто — нет

В Минобороны РФ заявляли, что призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, которые находятся в запасе Вооружённых Сил Российской Федерации.

В первую очередь мобилизации подлежат те категории россиян, которые сейчас необходимы для реализации боевых задач — стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, а также механики-водители. Также учитывается наличие боевого опыта.

Призыву подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие офицеры до 55 лет.

Официально сообщалось, что не будут призываться:

  • Те, у кого есть бронь (отсрочка от мобилизации);
  • Работники в организациях оборонно-промышленного комплекса;
  • Временно не годные к военной службе по состоянию здоровья на срок до 6 месяцев;
  • Занятые уходом за членом семьи, нуждающимся в постоянном уходе либо являющимся инвалидом I группы, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных лиц;
  • Являющиеся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата или сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных лиц;
  • Имеющие на иждивении четырёх и более детей в возрасте до 16 лет или имеющие на иждивении и воспитывающие без матери одного ребёнка и более в возрасте до 16 лет (россияне женского пола, имеющие одного ребёнка и более в возрасте до 16 лет, а также в случае беременности, срок которой составляет не менее 22 недель);
  • Россияне, имеющие жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющие на иждивении трёх детей в возрасте до 16 лет;
  • Россияне, матери которых кроме них имеют четырёх и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа;
  • Имеющие на иждивении четырёх и более детей в возрасте до 16 лет.
Осенний призыв.
Осенний призыв.
prizyvanet.ru

Пришла повестка по ошибке — что делать?

Прежде всего, по российскому законодательству, повестку вам должны вручить под роспись лично в руки. При этом повестки могут вручаться круглосуточно.

Если вам вручили повестку, а вы уверены, что не подходите под параметры мобилизации, то в военкомат обязательно нужно принести документы, которые доказывают, что вас не должны призывать мобилизации.

Такие ошибки случаются, но власти уверяют, что они не носят массового характера.

Кто может помочь с ошибочно врученной повесткой?

По всей стране открылись специальные Центры помощи тем, кого ошибочно призвали на службу. Они действуют на базе Общероссийского народного фронта. В Алтайском крае подобный центр заработал по адресу: г. Барнаул, ул. Анатолия, 97, 4-й этаж. Контактный телефон: +7 3852 35-37-88. Кроме того, сообщения принимают в группах ОНФ во ВКонтакте и Одноклассниках. Туда можно обратиться не только с вопросом о призыве, но и с проблемами организации быта мобилизованных.

Руководитель исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк в интервью altapress.ru отметил, что за первые два дня работы Центра, к ним уже обратились порядка 250 человек. По его словам, в Центр обращаются не только непосредственно с проблемой ошибочно врученной повестки, но и с другими вопросами, которые связаны с мобилизацией.

Войтюк отметил, что чаще всего ошибки возникают из-за того, что в военкоматах может находиться устаревшая информация — военнообязанные не всегда сообщают об изменении в составе семьи (например, рождении детей), или ухудшении здоровья. В качестве примера он привел случай — на момент прохождения военной службы по призыву у гражданина была категория годности «А», которая позволяет человека мобилизовывать, однако за несколько лет его здоровье ухудшилось, и призыву он сейчас не подлежит. Военкомат же располагал устаревшей информацией о его здоровье.

На вопрос, что первым делом нужно сделать человеку, которому ошибочно пришла повестка, Сергей Войтюк ответил, что нужно обратиться по номеру горячей линии 122, а также к информации портала объясняем.рф. Кроме того, помощь могут оказать специалисты Центра.

Ранее сообщалось, что в одном только Алтайском крае недавно вернули домой 59 ошибочно мобилизованных граждан.

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