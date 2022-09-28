Мобилизация в России. Что делать, если повестка пришла по ошибке

В России уже неделю идет мобилизация, объявленная Владимиром Путиным. При этом в СМИ периодически поступают сообщения о призванных на службу гражданах, которые не подлежат мобилизации. О том, что нужно делать, если вам ошибочно пришла повестка — в материале altapress.ru.

Кто подлежит мобилизации , а кто — нет

В Минобороны РФ заявляли, что призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, которые находятся в запасе Вооружённых Сил Российской Федерации.

В первую очередь мобилизации подлежат те категории россиян, которые сейчас необходимы для реализации боевых задач — стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, а также механики-водители. Также учитывается наличие боевого опыта.

Призыву подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие офицеры до 55 лет.

Официально сообщалось, что не будут призываться:

Те , у кого есть бронь ( отсрочка от мобилизации);

у кого есть бронь отсрочка от мобилизации); Работники в организациях оборонно-промышленного комплекса;

Временно не годные к военной службе по состоянию здоровья на срок до 6 месяцев;

Занятые уходом за членом семьи , нуждающимся в постоянном уходе либо являющимся инвалидом I группы , при отсутствии других лиц , обязанных по закону содержать указанных лиц;

нуждающимся в постоянном уходе либо являющимся инвалидом I группы при отсутствии других лиц обязанных по закону содержать указанных лиц; Являющиеся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата или сестры при отсутствии других лиц , обязанных по закону содержать указанных лиц;

обязанных по закону содержать указанных лиц; Имеющие на иждивении четырёх и более детей в возрасте до 16 лет или имеющие на иждивении и воспитывающие без матери одного ребёнка и более в возрасте до 16 лет ( россияне женского пола , имеющие одного ребёнка и более в возрасте до 16 лет , а также в случае беременности , срок которой составляет не менее 22 недель);

россияне женского пола имеющие одного ребёнка и более в возрасте до 16 лет а также в случае беременности срок которой составляет не менее 22 недель); Россияне , имеющие жену , срок беременности которой составляет не менее 22 недель , и имеющие на иждивении трёх детей в возрасте до 16 лет;

имеющие жену срок беременности которой составляет не менее 22 недель и имеющие на иждивении трёх детей в возрасте до 16 лет; Россияне , матери которых кроме них имеют четырёх и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа;

матери которых кроме них имеют четырёх и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа; Имеющие на иждивении четырёх и более детей в возрасте до 16 лет.

Осенний призыв. prizyvanet.ru

Пришла повестка по ошибке — что делать?

Прежде всего, по российскому законодательству, повестку вам должны вручить под роспись лично в руки. При этом повестки могут вручаться круглосуточно.

Если вам вручили повестку, а вы уверены, что не подходите под параметры мобилизации, то в военкомат обязательно нужно принести документы, которые доказывают, что вас не должны призывать мобилизации.

Такие ошибки случаются, но власти уверяют, что они не носят массового характера.

Кто может помочь с ошибочно врученной повесткой?

По всей стране открылись специальные Центры помощи тем, кого ошибочно призвали на службу. Они действуют на базе Общероссийского народного фронта. В Алтайском крае подобный центр заработал по адресу: г. Барнаул, ул. Анатолия, 97, 4-й этаж. Контактный телефон: +7 3852 35-37-88 . Кроме того, сообщения принимают в группах ОНФ во ВКонтакте и Одноклассниках. Туда можно обратиться не только с вопросом о призыве, но и с проблемами организации быта мобилизованных.

Руководитель исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк в интервью altapress.ru отметил, что за первые два дня работы Центра, к ним уже обратились порядка 250 человек. По его словам, в Центр обращаются не только непосредственно с проблемой ошибочно врученной повестки, но и с другими вопросами, которые связаны с мобилизацией.

Войтюк отметил, что чаще всего ошибки возникают из-за того, что в военкоматах может находиться устаревшая информация — военнообязанные не всегда сообщают об изменении в составе семьи (например, рождении детей), или ухудшении здоровья. В качестве примера он привел случай — на момент прохождения военной службы по призыву у гражданина была категория годности «А», которая позволяет человека мобилизовывать, однако за несколько лет его здоровье ухудшилось, и призыву он сейчас не подлежит. Военкомат же располагал устаревшей информацией о его здоровье.

На вопрос, что первым делом нужно сделать человеку, которому ошибочно пришла повестка, Сергей Войтюк ответил, что нужно обратиться по номеру горячей линии 122, а также к информации портала объясняем.рф. Кроме того, помощь могут оказать специалисты Центра.

Ранее сообщалось, что в одном только Алтайском крае недавно вернули домой 59 ошибочно мобилизованных граждан.