28 сентября
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Жизнь

В Минцифры опубликовали перечень из 195 ИТ-специальностей для отсрочки по частичной мобилизации

Список из 195 ИТ-специальностей для отсрочки по частичной мобилизации опубликовали на сайте Минцифры.

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Как сообщили в ведомстве, список составлен с учетом предложений отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний.

В Минцифры уточняют, что наличие одной из таких специальностей и трудоустройство в аккредитованной ИТ-компании (операторе связи) само по себе не позволяет освободиться от мобилизации.

Также необходимо «выполнять критически важные функции».

В перечень вошли работники сферы ИТ, связи, СМИ, а также организаций, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка.

«Цифровые сервисы проникают во все значимые сферы жизни и отрасли экономики, поэтому зачастую разработка для них решений невозможна без отраслевых специалистов», — считают в Минцифры.

Ранее в Минобороны заявили, что под частичную мобилизацию не попадают ИТ-специалисты, отечественные операторы связи, работники медиа и финансового сектора.

Накануне стало известно, что разработчики игр выкупают целые рейсы, чтобы эвакуировать сотрудников из России.

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