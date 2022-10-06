7 октября
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Политика

Стало известно, сколько человек мобилизовали в Алтайском крае

Сколько человек попали под частичную мобилизацию в Алтайском крае, сообщил губернатор Виктор Томенко.

Осенний призыв.
Осенний призыв.
prizyvanet.ru

Точное число мобилизованных Томенко не назвал. «Служебная информация», — отметил он.

«Министр обороны заявил, что из 300 тыс. человек, которые должны быть мобилизованы, 200 тыс. уже на местах. Это касается и Алтайского края», — уточнил глава региона.

По его словам, «какая доля жителей края в общей численности страны, такая и от общей цифры — в 200 или 300 тыс., примерно».

По данным регионального минэкономразвития, на начало 2022 года численность населения края составила 2,3 млн. жителей, или 1,6% населения России.

Также Томенко заявил, что план по первому этапу частичной мобилизации в Алтайском крае выполнен.

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