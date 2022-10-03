«Черная пятница» для мобилизованных. Барнаульцы ринулись скупать товары в военторгах: фоторепортаж altapress.ru

Уже почти две недели в России идет мобилизация, объявленная Владимиром Путиным 21 сентября. Власти уверяют, что всех мобилизованных обеспечат экипировкой и обмундированием, но если у военнослужащего есть своя, удобная для него экипировка, он может использовать ее. Корреспонденты altapress.ru посетили в роли покупателей несколько торговых точек в Барнауле, которые продают военную форму и узнали, насколько велик ажиотаж в краевой столице.

Всего корреспонденты altapress.ru посетили семь торговых точек, которые так или иначе занимаются продажей военной экипировки. Практически везде продавцы в неофициальной беседе подтвердили, что спрос на эту продукцию после объявления мобилизации значительно вырос и многие вещи сейчас очень трудно найти. Так, к примеру, большие рюкзаки на 70 и 100 л мы смогли найти лишь в одном магазине — они стоили 8 и 10 тыс. соответственно.

Многие элементы экипировки, особенно зимней, оказались недоступны.

По словам продавца в одном из магазинов, они не были готовы к такому повороту событий, и их запасы быстро истощились. Впрочем, в ближайшие дни должны прийти новые поступления товаров, которые должны удовлетворить возросший спрос. Впрочем, как рассказали в другом магазине, это не всегда помогает.

«Новое поступление товаров пришло сегодня утром, но уже ближе к обеду почти все распродали», — рассказала продавщица в одном из «военторгов».

Повышенный спрос наблюдается не только в специализированных магазинов, но и в торговых точках на рынках. Один продавец рассказал, что в пиковые моменты ему поступало по 200−300 звонков в день, а сейчас «все вычистили».

Один покупатель, с которым мы пообщались, тщетно пытался найти тактические ботинки нужного размера, при этом другую обувь он не рассматривал. По его словам, он был контрактником и за три года эта обувь его не подвела. Сейчас его мобилизуют, и он хотел бы найти себе именно такие ботинки.



Барнаульские военторги Altapress.ru

Кроме того, среди покупателей в разных магазинах мы обнаружили несколько человек с уже отпечатанными списками необходимого обмундирования. Список был весьма большой и включал в себя товары от туристических ковриков и балаклав до специальных костюмов, стоимость которых доходит до нескольких десятков тыс. рублей.

Несмотря на ажиотаж, многие покупатели, которых мы встретили, сохраняли позитивное настроение, шутили и находились в приподнятом расположении духа. Многие из них уверены, что поиск необходимой экипировки — не самая большая проблема, с которой они сейчас сталкиваются.