«Я устал, я ухожу»: что хотел бы услышать политолог в послании президента

По словам политолога, коронавирус станет основной темой выступления, но без конкретных предложений по спасению сограждан от бедности не обойдется, поскольку в стране «полнейший кризис» и «нищета».
При этом в части, касающейся геополитики, Путин вновь упомянет врагов, которыми окружена Россия, считает Чураков.
«Но если серьезно, то налицо полностью кризисная ситуация. Я сейчас читаю замечательную книгу „Ода политической глупости“. Автор описывает ситуации, когда правительства принимали решения, вследствие которых происходили необратимые катаклизмы. Читая историю Троянского коня, шести пап периода Ренессанса в Ватикане, разрыва британско-американских отношений, я все время мысленно возвращаюсь к тому, что происходит сегодня в России, прежде всего, с точки зрения геополитики», — отметил Чураков.
Правящие круги захватило состояние безумия — то самое, в результате которого и наступают необратимые катаклизмы народов и мира, уверен эксперт. И по его мнению, Россия находится в этом безумии по меньшей мере шесть лет, пишет «Росбалт».
«Что бы я лично хотел услышать в послании президента, так это фразу, которую в России регулярно вспоминают: «Я устал, я ухожу», — подытожил политолог.
21 апреля состоится ежегодное послание президента РФ Федеральному собранию.