20 апреля -2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

«Я устал, я ухожу»: что хотел бы услышать политолог в послании президента

21 апреля президент РФ Владимир Путин озвучит в послании парламенту конкретные меры борьбы с бедностью, заявит о роли врачей и ученых в пандемию и остановится на вопросах геополитики, считает политолог Андрей Чураков. Также он поделился — что именно хотел бы услышать от главы государства.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

По словам политолога, коронавирус станет основной темой выступления, но без конкретных предложений по спасению сограждан от бедности не обойдется, поскольку в стране «полнейший кризис» и «нищета».

При этом в части, касающейся геополитики, Путин вновь упомянет врагов, которыми окружена Россия, считает Чураков.

«Но если серьезно, то налицо полностью кризисная ситуация. Я сейчас читаю замечательную книгу „Ода политической глупости“. Автор описывает ситуации, когда правительства принимали решения, вследствие которых происходили необратимые катаклизмы. Читая историю Троянского коня, шести пап периода Ренессанса в Ватикане, разрыва британско-американских отношений, я все время мысленно возвращаюсь к тому, что происходит сегодня в России, прежде всего, с точки зрения геополитики», — отметил Чураков.

Правящие круги захватило состояние безумия — то самое, в результате которого и наступают необратимые катаклизмы народов и мира, уверен эксперт. И по его мнению, Россия находится в этом безумии по меньшей мере шесть лет, пишет «Росбалт».

«Что бы я лично хотел услышать в послании президента, так это фразу, которую в России регулярно вспоминают: «Я устал, я ухожу», — подытожил политолог.

21 апреля состоится ежегодное послание президента РФ Федеральному собранию.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость