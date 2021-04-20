«Я устал, я ухожу»: что хотел бы услышать политолог в послании президента

21 апреля президент РФ Владимир Путин озвучит в послании парламенту конкретные меры борьбы с бедностью, заявит о роли врачей и ученых в пандемию и остановится на вопросах геополитики, считает политолог Андрей Чураков. Также он поделился — что именно хотел бы услышать от главы государства.

По словам политолога, коронавирус станет основной темой выступления, но без конкретных предложений по спасению сограждан от бедности не обойдется, поскольку в стране «полнейший кризис» и «нищета».

При этом в части, касающейся геополитики, Путин вновь упомянет врагов, которыми окружена Россия, считает Чураков.

«Но если серьезно, то налицо полностью кризисная ситуация. Я сейчас читаю замечательную книгу „Ода политической глупости“. Автор описывает ситуации, когда правительства принимали решения, вследствие которых происходили необратимые катаклизмы. Читая историю Троянского коня, шести пап периода Ренессанса в Ватикане, разрыва британско-американских отношений, я все время мысленно возвращаюсь к тому, что происходит сегодня в России, прежде всего, с точки зрения геополитики», — отметил Чураков.

Правящие круги захватило состояние безумия — то самое, в результате которого и наступают необратимые катаклизмы народов и мира, уверен эксперт. И по его мнению, Россия находится в этом безумии по меньшей мере шесть лет, пишет «Росбалт».

«Что бы я лично хотел услышать в послании президента, так это фразу, которую в России регулярно вспоминают: «Я устал, я ухожу», — подытожил политолог.

21 апреля состоится ежегодное послание президента РФ Федеральному собранию.