«Я вас уверяю»: новый глава Минтруда опроверг сообщения о снижении страховых взносов

Новый глава Минтруда Антон Котяков заявил, что правительство на сегодняшний день не рассматривает возможность снижения разного рода страховых обязательств, сообщает RNS .

Напомним, ранее сообщалось, что новое правительство вернулось к идее снизить страховые взносы для работодателей. Еще в 2017 году власти обсуждали снижение до 22% взамен на повышение НДС с 18 до 22%, но в итоге сделали только половину — повысили НДС.

Котяков поубавил радости, подчеркнув, что вопрос относительно снижения разного рода страховых обязательств — не ставится.

«Я вас уверяю, что никто в правительстве на сегодняшний день не ставит вопрос относительно снижения всевозможного рода страховых обязательств, которые предусмотрены действующим законом», — сказал Котяков.

Он также подчеркнул, что если такая информация в прессе появилась, «в любом случае правительство, даже если этот вопрос будет рассматривать, оно будет рассматривать с обеспечением соответствующих источников».

Речь идет о выполнении всех социальных обязательств, которые сформированы в рамках фонда социального страхования и Пенсионного фонда.

По данным СМИ, в правительстве рассматривают различные варианты снижения общей ставки — с 30% до 23−25%. При этом пониженная ставка для относительно высоких зарплат может быть отменена.