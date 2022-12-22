«Я здесь не чужой человек». Что известно о самом молодом мэре Бийска

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Кто таков Виктор Щигрев?

По словам самого Щигрева, он родился в Бийске и прожил всю жизнь в родном городе.

До 2019 года он занимал должность заместителя начальника управления ЖКХ и курировал дорожную сферу. После ухода, о котором писал altapress.ru, он перешел на службу в администрацию Смоленского района и работал по вопросам ЖКХ, строительства, газификации, архитектуры.

По данным «Бийского рабочего», можно предположить, что Виктор Щигрев также пробовал себя в предпринимательстве. В карточке предпринимателя с такими же ФИО указано, что субъект бизнеса был связан прежде всего с торговлей, а также предоставлением кредитов и деятельностью в области права.