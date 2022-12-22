22 декабря
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Политика

«Я здесь не чужой человек». Что известно о самом молодом мэре Бийска

Новым мэром Бийска выбрали 34-летнего Виктора Щигрев, бывшего замначальника управления ЖКХ. Он стал самым молодым градоначальником за историю города. Что известно о новом мэре и какие у него планы насчет Бийска — в материале altapress.ru.

Политика
Политика
Freepic
1
Кто таков Виктор Щигрев?

По словам самого Щигрева, он родился в Бийске и прожил всю жизнь в родном городе.

До 2019 года он занимал должность заместителя начальника управления ЖКХ и курировал дорожную сферу. После ухода, о котором писал altapress.ru, он перешел на службу в администрацию Смоленского района и работал по вопросам ЖКХ, строительства, газификации, архитектуры.

По данным «Бийского рабочего», можно предположить, что Виктор Щигрев также пробовал себя в предпринимательстве. В карточке предпринимателя с такими же ФИО указано, что субъект бизнеса был связан прежде всего с торговлей, а также предоставлением кредитов и деятельностью в области права.

2
Самый молодой мэр Бийска

Виктор Щигрев стал самым молодым мэром за историю Бийска. Проблему в своем возрасте он не видит и считает, что 10-летнего опыта на ответственных должностях будет достаточно, чтобы управлять городом.

«Основные проблемы в городе и вообще, как устроена работа в муниципалитете — мне известны. Я здесь не чужой человек. Определим „болевые точки“ и будем работать командой», — заявил он.

Виктор Щигрев
Виктор Щигрев
Скриншот YouTube
3
Планы нового градоначальника

Виктор Щигрев планирует сделать Бийск более привлекательным и современным, «чтобы люди здесь оставались». Начнут развивать промышленность и инфраструктуру.

В первую очередь собираются взяться за дороги, ливневые канализации, безнадзорных животных. Также начнут активные работы с переселением граждан из ветхого аварийного жилья.

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Будут ли кадровые перестановки?

Новый градоначальник намерен провести кадровые перестановки. По его словам, они будут носить спокойный характер.

«Мы создадим команду профессионалов: действующих специалистов и будущих, будем работать в тесном сотрудничестве с правительством Алтайского края, депутатским корпусом, предпринимательским сообществом, общественными организациями, промышленниками, министерствами и конечно же, гражданами».

Выборы.
Выборы.
Стас Хазиев
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Как прошли выборы мэра Бийска?

В выборах участвовали пять кандидатов. Помимо Щигрева, это действующий градоначальник Александр Студеникин, начальник управления ГОЧС Бийска Дмитрий Сдобин, бизнесмен Евгений Белов и помощник депутата АКЗС Елизавета Яковенко.

За кандидатуру Виктора Щигрева проголосовали 29 из 30 депутатов госдумы. Один голос достался Елизавете Яковенко.

Новый градоначальник принес присягу на заседании и занял кресло мэра.

По данным «Бийского рабочего», на заседании кандидаты представили свои конкурсные программы, их доклады были короткими, многих не было на заседании Думы.

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