«Я же не могу дотянуться до всех»: Медведев рассказал однопартийцам о случае в Алтайском крае

Премьер-министр РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на встрече с правозащитниками и общественниками вспомнил случай в алтайском селе Санниково, где местная жительница упала на колени с просьбой решить коммунальную проблему.

Говоря о правозащитной работе, Медведев подчеркнул, что она должна вестись на всех уровнях, чтобы отчаявшиеся граждане не были вынуждены обращаться за решением своих проблем на уровень президента и премьера.

«Понятно, что можно и сверху какими-то процессами рулить, что называется, но это неэффективно», — цитирует Медведева ТАСС.

Потом он привел в пример случай с Татьяной Кадукиной, которая обратилась к нему с жалобой на отсутствие горячей воды.

«Понятно, что я нажал кнопку какую-то, и все это заиграло, заработало, деньги нашлись, решения нашлись. Так можно, но я же не могу дотянуться до всех, президент не может, и министр не может, поэтому эта работа должна вестись на всех уровнях», — заключил премьер.

Дмитрий Медведев в алтайском селе Санниково. Анна Зайкова.

Как ранее писал altapress.ru, во время визита правительственной делегации в село Татьяна Кадукина упала на колени перед премьером. В нескольких домах горячей воды нет с 2016 года.

Затем стало известно, что губернатор края Виктор Томенко позвонил Кадукиной и пригласил на личный прием, а потом власти сообщили о выделении около 25 млн рублей на модернизацию котельной.