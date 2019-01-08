Япония предложит России отказаться от компенсаций за Курилы

Отказ от компенсаций, по данным издания, японцы предложат подписать одновременно с мирным договором между двумя странами.
В Токио считают, что взаимные требования по компенсациям усложняют и без того непростой диалог с российскими партнёрами. Власти Японии собираются выплатить компенсации бывшим жителям островов, потерявшим свои права на землю, из государственной казны, не требуя их от Москвы. Таких около 6 тыс. человек.
Напомним, премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал приложить все силы, чтобы завершить переговоры с Россией о принадлежности Курильских островов и заключить мирный договор.