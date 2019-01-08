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Политика
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Япония предложит России отказаться от компенсаций за Курилы

Власти Японии намерены предложить России отказаться от взаимных прав на компенсации, связанные с южными Курильскими островами. Об этом стало известно японскому изданию Yomiuri, передает RT.

Япония. Токио.
Япония. Токио.
СС0

Отказ от компенсаций, по данным издания, японцы предложат подписать одновременно с мирным договором между двумя странами.

В Токио считают, что взаимные требования по компенсациям усложняют и без того непростой диалог с российскими партнёрами. Власти Японии собираются выплатить компенсации бывшим жителям островов, потерявшим свои права на землю, из государственной казны, не требуя их от Москвы. Таких около 6 тыс. человек.

Напомним, премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал приложить все силы, чтобы завершить переговоры с Россией о принадлежности Курильских островов и заключить мирный договор.

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