Япония ввела санкции против Путина, Медведева, Шойгу и Лаврова

Под персональные санкции попали шесть представителей руководства страны, в частности, президент Владимир Путин, глава российского МИД Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу.
Также персональные санкции распространяются на зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.
«Их активы в Японии в случае выявления будут заморожены», — отмечает агентство.
Кроме этого, экспортные санкции вводятся против 49 компаний и организаций, в том числе ФСБ, ГРУ, АО «Компания «Сухой», АО «РСК «МиГ», госкорпорации Ростех и других.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров дал срок политикам ЕС до 31 февраля пересмотреть свою позицию по антироссийским санкциям.