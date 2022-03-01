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Политика

Япония ввела санкции против Путина, Медведева, Шойгу и Лаврова

МИД Японии рассказал о санкциях, введенных правительством против России в связи с ситуацией на Украине, сообщает РИА «Новости».

Владимир Путин.
Владимир Путин.
Сайт президента РФ

Под персональные санкции попали шесть представителей руководства страны, в частности, президент Владимир Путин, глава российского МИД Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу.

Также персональные санкции распространяются на зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.

«Их активы в Японии в случае выявления будут заморожены», — отмечает агентство.

Кроме этого, экспортные санкции вводятся против 49 компаний и организаций, в том числе ФСБ, ГРУ, АО «Компания «Сухой», АО «РСК «МиГ», госкорпорации Ростех и других.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров дал срок политикам ЕС до 31 февраля пересмотреть свою позицию по антироссийским санкциям.

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