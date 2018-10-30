«Ящик и прах»: глава ЦИК пообещала деньги за новое название избирательной урны

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова предложила найти новое название для избирательной урны и уйти от негативных ассоциаций, сообщает РИА Новости .

«Давайте честно скажем, что когда говоришь „ящик“, все думают, как бы не сыграть в этот ящик, когда урна — думают: „прах из урны“. Ассоциации не очень положительные», — сказала глава ЦИК.

Памфилова пообещала приз в 77 тысяч рублей из личных средств тому, кто подберет лучшую замену терминам «избирательная урна» и «избирательный ящик», пишет polit.ru. Это заявление Памфилова сделала во время научно-практической конференции «Выборы. Сегодня и завтра».

Ранее Памфилова заявила, что в России зафиксированы случаи выдвижения на выборы умерших людей в составе списков кандидатов.