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Политика

Юрий Шевчук обжаловал штраф за дискредитацию армии

Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук обжаловал решение о штрафе за дискредитацию армии РФ, сообщил адвокат Павел Чижов.

Юрий Шевчук дал пресс-конференцию перед концертом. 25 апреля 2012г.
Юрий Шевчук дал пресс-конференцию перед концертом. 25 апреля 2012г.
Олег Богданов

Подана жалоба на постановление по делу об административном правонарушении за дискредитацию вооруженных сил РФ на концерте в Уфе (по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП).

Представитель рок-музыканта попросил Верховный суд Башкортостана отменить решение, пишет Газета.Ru.

Административный протокол на Шевчука составили после концерта в Уфе.

Во время концерта он рассуждал о родине.

«Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина», — заявил музыкант со сцены.

Кстати, в 2010 году Владимир Путин (на тот момент в должности премьер-министра) встретился с одним из своих самых активных критиков, лидером группы «ДДТ» Юрием Шевчуком.

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