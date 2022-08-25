Юрий Шевчук обжаловал штраф за дискредитацию армии

Подана жалоба на постановление по делу об административном правонарушении за дискредитацию вооруженных сил РФ на концерте в Уфе (по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП).
Представитель рок-музыканта попросил Верховный суд Башкортостана отменить решение, пишет Газета.Ru.
Административный протокол на Шевчука составили после концерта в Уфе.
Во время концерта он рассуждал о родине.
«Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина», — заявил музыкант со сцены.
Кстати, в 2010 году Владимир Путин (на тот момент в должности премьер-министра) встретился с одним из своих самых активных критиков, лидером группы «ДДТ» Юрием Шевчуком.