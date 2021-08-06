6 августа
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Политика

За две недели снизилось одобрение деятельности Путина

Работу президента России Владимира Путина оценивают положительно 57% опрошенных граждан.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Это на 1% меньше, чем по результатам позапрошлого опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ) 16−18 июля.

Отрицательного мнения о его деятельности придерживаются 27%, а 16% респондентов затруднились с ответом. Доверяют главе государства более половины опрошенных — 54%, а не доверяют 34%. По сравнению с позапрошлым опросом повысился процент сомневающихся — до 12%.

Фонд «Общественное мнение» указывает способ исследования — это интервью по телефону по случайной выборке номеров мобильных и стационарных телефонов, в опросе участвовали 3000 совершеннолетних респондентов. Заявлено, что статистическая погрешность результатов не превышает 2,5%.

В июле 2020 года только 31% россиян назвали президента Владимира Путина среди политиков, которым они больше всего доверяют, пишет News.ru.

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