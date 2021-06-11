За колючей проволокой встретятся на вилле Путин и Байден

Парк Ла Гранж в Женеве (Швейцария), где пройдет первая встреча Владимира Путина и Джо Байдена, обнесли колючей проволокой.

Ранее вокруг этого места уже были установлены железные ограждения, пишет РИА Новости.

Территорию, расположенную рядом и являющуюся зоной безопасности, перекрывают военные.

Внутри парка все входы охраняет полиция. Парковка вокруг парка также запрещена, а оставленные машины эвакуируют.

Это далеко не все меры безопасности, применяемые перед встречей двух лидеров, пишет bfm.ru. Так, власти Женевы рекомендовали компаниям перевести своих сотрудников 16 июня на дистанционную работу.

Воздушное пространство над регионом закроют. Как правило, во время таких встреч «глушат» телефоны.

В 2018 году Владимир Путин встречался с экс-президентом США Дональдом Трампом. Финские журналисты рассказали о мерах безопасности, которые были предприняты перед встречей лидеров двух государств.

Владимир Путин , президент РФ. er.ru

Туалеты

Унитазы нередко запечатываются. Также охранники проверяют любые, даже самые труднодоступные места, куда возможно заложить яд или взрывчатку.

Обычно президенты пользуются одним, специально для них подготовленным туалетом. Они также не заходят в помещения, которые не были заранее проверены службой безопасности.

«Айсберг»

Люди обычно видят только охранников рядом с главами государств, однако основная часть системы обеспечения безопасности остается скрыта от людских глаз. Специалисты, например, уверены, что в Финляндию из США прибыло больше 1000 работающих на американские спецслужбы «туристов», которые проверяют ситуацию в Хельсинки и ищут возможные слабые места.

По оценкам, в обеспечении безопасности президента США задействованы почти 10 тысяч человек — и лишь малая часть из них работает «на задании». Большинство — это аналитики и прочие специалисты, занимающиеся в основном офисной работой.

Джо Байден. wikimedia.org.

Обеспечением безопасности гостей занимаются не только их собственные службы охраны, но и финская полиция. Опрошенные специалисты уверены, что многих полицейских вызвали на время проведения встречи Трампа и Путина из отпуска. Собственных охранников президентов в Финляндию приехало несколько сотен.

Задача в защите института

Как ни странно, для службы безопасности личность охраняемых является второстепенным вопросом. Они занимаются охраной институтов, например, института президентства. Если что-то случается, имиджевые потери несет в первую очередь именно общественный институт.

Поэтому президентов охраняют также от неловких и глупых ситуаций. В частности, не дают главе государства открыть какую-либо дверь, чтобы он нечаянно не стал открывать ее не в ту сторону. Стараются не допустить того, чтобы президент упал или оступился, а во время дождя не дают ему промокнуть — и, к примеру, сооружают навес от машины до здания.