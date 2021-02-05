За поддержку Навального из России выслали дипломатов Швеции, Польши и Германии

В МИД России объявили о высылке из страны сотрудников посольств Швеции, Польши и Германии за участие в незаконных акциях 23 января 2021 года, сообщает RT .

О данном решении сообщили официальным дипломатическим представителям трех стран, которых вызвали в МИД.

«Дипломатам был заявлен протест в связи с зафиксированным участием дипломатических сотрудников генеральных консульств Королевства Швеция и Республики Польша в Санкт-Петербурге и посольства Федеративной Республики Германия в Москве в незаконных акциях 23 января 2021 года», — рассказали в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что такого рода действия со стороны зарубежных дипломатов — неприемлемые и не соответствуют их статусу.

Персонами нон грата сотрудников посольств объявили «в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года».

«Им предписано в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации», — добавили в МИД.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в стране нет никаких репрессий, однако есть меры, которые применяют в отношении нарушителей закона.