За поездом воинского эшелона под Самарой следил неизвестный беспилотник

Машинист поезда заметил беспилотник и доложил дежурному. Состав решили остановить для поисков беспилотника, указывает Газета.Ru.
За час поисков ничего найти не удалось. Об инциденте сообщили местной полиции.
Ранее стало известно, с какого расстояния запустили дроны, атаковавшие Кремль. Как выяснилось, их запустили с расстояния 10-15 километров. Соответственно, увидеть и перехватить их довольно сложно.
Ночная атака
Инцидент над Кремлем произошел глубокой ночью 3 мая, администрация президента о произошедшем известила россиян днем.
Военные с применением систем радиолокационной борьбы вывели аппараты из строя.