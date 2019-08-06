За полтора года в России тяжелой техникой уничтожили более 10 тысяч тонн «санкционки»

Замначальника Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Рустам Якубов рассказал, что за пять лет действия продовольственного эмбарго в России обнаружили и уничтожили свыше 21 тыс. тонн продуктов, запрещенных к ввозу.

В 2018 году было уничтожено 7,2 тысячи тонн продукции, а за семь месяцев 2019 года — около 3 тысяч тонн, сообщает РИА Новости.

В основном, это были фрукты и овощи, ассортимент которых зависел от сезона. Главным образом (в 96% случаев) грузы конфисковывались на границе с Белоруссией, остальные — на казахстанско-российской границе.

Самым распространенным способом ввоза «санкционки» является использование проселочных и объездных дорог, а также провоз запрещенных товаров по видом другой продукции — например, персиков или яблок под кочанами капусты, рыбы под зерновым кофе или шпика в муке, пишет polit.ru.