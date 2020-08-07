За появление у здания ФСБ наказали Ксению Собчак

Телеведущая Ксения Собчак наказана за появление у здания ФСБ в день пикетов в поддержку обвиненного в госизмене советника главы госкорпорации «Роскосмос» Ивана Сафронова, сообщает Telegram -канал «Подъем».

Суд посчитал ее участницей серии одиночных акций.

Собчак оштрафовали на 20 тыс. рублей.

Пикеты у здания ФСБ в Москве проходили 7 июля, Собчак в тот день находилась там в футболке с надписью «Свободу Ивану Сафронову». Сама телеведущая утверждала, что приехала на место по работе. Плакатов в поддержку бывшего журналиста «Коммерсанта» она не разворачивала, пишет Lenta.ru.

За появление у здания ФСБ Собчак задержали. Позже ее отпустили из полиции под обязательство о явке в полицию для составления протокола о нарушении порядка проведения акции.

Лубянка и реклама

Телеведущая Ксения Собчак использовала видео своего задержания с акции в поддержку Ивана Сафронова в рекламе онлайн-супермаркета «Перекресток».

О гостайне

Ивана Сафронова задержали 7 июля и арестовали на два месяца. В ФСБ заявляют — его завербовала в 2012 году чешская спецслужба, по заданию которой он якобы передал ее представителю в 2017 году информацию, составляющую гостайну. Сафронов своей вины не признает.