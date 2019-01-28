«И за что нам это»? Чиновницу, заставившую саратовских учительниц убирать лопатами снег в мешки, уволили

Уволена начальник отдела образования одного из районов Саратова, которая вывела учительниц местной школы на субботник в 20-градусный мороз. Учителя убирали снег лопатами в мешки, но скандал разразился после того, как фото субботника опубликовали в соцсетях. Комментаторы истории вспомнили и алтайскую чиновницу, и ее отношение к зарплате учителя.

Началось с соцссетей

В Саратове в последние дни выпало очень много снега. Фото женщин, собирающих снег в мешки лопатами, как листья на осеннем субботнике, разнеслось по Рунету и вызвало многочисленные комментарии.

Опубликовано оно было 26 января то ли сначала в телеграм-канале, то ли в Twitter-аккаунте «Папа дирекшионера». А главное — к фото были комментарии автора, рассказывает эту историю rosbalt.ru.

«Учителя тем временем на субботнике… И за что им это, в 21 веке, в 20-и градусный мороз, мешками и лопатами снег убирать?»

Комментаторы, что называется, включились, несколько человек узнали саратовскую школу № 95. Сообщение ретвитнули почти 500 раз, у него более 330 комментариев. Причем слов поддержки немного.

Саратовские учительницы убирают снег. Twitter.

Вбросы на выборах — бросай снег

Одни обрушились на учителей за то, что те принимают участие в фальсификации выборов и вбросах. Русск народн. посл. «Любишь фальсифицировать-люби и снег убирать». «Вбросы на выборах — бросай теперь снег».

Другие осуждали саму идею убирать снег в мешки: «Покажите идиота, который это придумал». Третьи просто подшучивали.

Лопата — главное орудие пролетариата. Из неё едят блины; ей фасуют снег в мешки. Потом, очевидно, будут расфасовывать… Практичные россияне запасают снег на следующий год, по прогнозам малоснежный!

За страну обидно

Нашелся комментатор, который вспомнил высказывание алтайской чиновницы Екатерины Четошниковой.

«И за это нагло требовать больше 9 К рублей»? Кто-то высказывался и в защиту педагогов: «Учителя работают за копейки, их должны на руках носить, а не так… Эх, что вы за быдло, просто за страну обидно»!

Дело кончилось увольнением начальника отдела образования районной администрации Саратова, об этом сообщается на сайте мэрии.

«Установлено, что руководством учебного заведения и профильными чиновниками районной администрации были приняты самостоятельные решения, которые привели к непониманию и возникновению данной проблемы», — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, объявлены выговоры заместителю главы администрации Октябрьского района по соцсфере и директору школы № 95, пишет Интерфакс. Кстати, решение это тоже активно комментируют саратовцы. Вот только один пример.

«Администрация сама же заставляет, а потом ищет виноватых, что за идиотизм».

Одна из улиц Саратова зимой 2019 года. Саратов онлайн.

Постскриптум

Добавим, что после публикации в соцсетях на местном сайте"Лица губернии" появилось обращение к министру образования Саратовской области Ирине Седовой, рассказал паблике «Саратов онлайн». Обратившиеся представились педагогическим коллективом школы № 95.