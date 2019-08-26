За ужином американский президент разругался с лидерами G7 из-за России

Президент США Дональд Трамп на саммите в Биаррице поссорился со своими коллегами из «Семерки», сообщает The Guardian со ссылкой на свои дипломатические источники, передает РБК. Геополитические события разворачивались во время ужина у маяка Биаррица (мероприятие стало официальным открытием саммита).

Источники рассказали изданию, что Трамп настаивал на том, что Россия должна вернуться в G7. Американский лидер отвергнул аргументы остальных лидеров, выступивших против этой инициативы.

Из всех лидеров «Семерки», находящихся за столом, поддержку американскому лидеру предложил только уходящий в отставку премьер-министр Италии Джузеппе Конте, пишет издание.

Премьер Японии Синдзо Абэ сохранял нейтралитет. Остальные — премьер Великобритании Борис Джонсон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон, глава Евросовета Дональд Туск — решительно выступили против возвращения России, пишет bfm.ru.

Что подавали на ужин лидерам G7 — не сообщается.

Меню российского и финского лидеров

Ранее СМИ сообщили, чем потчевал финский президент своего коллегу — Владимира Путина. 21 августа после рабочей встречи президент РФ Владимир Путин и глава Финляндии Саули Ниинистё пообедали в ресторане «Вальхалла», расположенном в крепости Свеаборг.

В меню лидеров двух стран была финская озерная рыба, суп из топинамбура и утиная грудка с соусом из лисичек. На десерт подали свежие ягоды и сорбет из княженики <арктической малины>.