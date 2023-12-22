22 декабря
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Политика

Загадочные сигналы стал передавать космический "китайский лазутчик". Их принимают на секретной станции-призраке

Китайский космоплан стал транслировать неизвестные радиосигналы над США.

Звездное небо. Космос.
Звездное небо. Космос.
СС0

Сигналы идут на частоте 2 280 МГц, указывает Газета.Ru.

Радиосигналы отслеживает бдительный канадский исследователь. По его авторитетному мнению, это свидетельствует о том, что на западном побережье США расположена тайная станция, которая принимает эти сигналы.

Также после недавнего запуска космоплана на орбите появились шесть неизвестных ранее объектов. Несколько из них также передают сигналы. ПРичем два объекта, по мнению канадца, — спутники.

Ранее неизвестный сигнал из центра галактики поймали астрономы. Они назвали его «Призраком» и дали обозначение ASKAP J173608.2-321635. Астрофизик Тару Мерфи отмечает, что с апреля 2019 года по август 2020 года этот сигнал успели заметит 13 раз.

Сигнал мог быть послан неизвестным объектом со странным поведением.

Поляризация

Он обладает высоким уровнем поляризации — его свет колеблется в одном направлении, однако этот «путь» со временем начинает вращаться.

Гуманоиды

Однако подтверждений того, что сигнал был послан пришельцами, нет.

Между тем вместе с сигналом был также замечен необычный объект, который менял свою яркость и время от времени исчезал.

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